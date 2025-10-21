中市國民運動中心游泳池聯合漲價 學生票價漲3成

清水國民運動中心泳池採用其他運動中心8月調漲後的票價，全票100元、學生票65元。（記者張軒哲攝）

清水國民運動中心10月7日正式開幕，受到海線居民青睞，台中市議會教文運動委員會今（16）日進行業務質詢，市議員楊典忠針對「台中市各國民運動中心游泳池票價聯合漲價」問題提出質詢，楊典忠指出，清水國民運動中心採用其他運動中心8月調漲後的票價，全票100元、學生票65元，市府運動局官網仍顯示泳池票價為全票90元、學生票50元，卻已自8月起調整收費，「市府資訊更新落後、漲價卻動作最快，讓民眾怎能不質疑？」

台中市府指出，國運中心泳池票價都會與廠商討論，為「人力、水電與原物料成本上升」，並引用台北、新北泳池票價已達110元作為參考，台中市票價已是六都最低。

楊典忠質疑市府明年花6000萬推動「尚泳計畫」，卻同意運動中心漲價全票10%、學生票30%，根據市府運動局資料，今年8月起全市國民運動中心游泳池全票從90元調漲至100元、學生票從50元調漲至65元，全票漲幅約11%、學生票漲幅卻高達30%。

楊典忠指出，市府2016年制定統一票價，但這次調漲票價，市府並未召開「票價審議委員會」進行票價檢討，清水運動中心開幕就採用聯合漲價後的票價，但是，南屯與朝馬運動中心月租權利金平均不到50萬元，東區、大里、潭子則不到20萬元，清水更不到15萬元，「市府資訊更新落後、漲價卻動作最快，讓民眾怎能不質疑？」

清水國民運動中心10月開幕，設備新穎，環境舒適。（記者張軒哲攝）

市議員楊典忠質疑清水國民運動中心泳池票價。（記者張軒哲攝）

