登報秀救災成果？災民批「家都沒了，只看到縣長花錢買廣告」

花蓮縣府買全版廣告「馬太鞍堰塞湖釀災專輯」，吹捧縣府救災救援、呼籲中央支援。（張峻提供）

花蓮地方報更生日報昨天（20日）3版全版都在寫縣府救災「正面報導」，但仔細看，最後卻有一排小字「花蓮縣政府廣告」，花蓮縣議會議長張峻昨天痛批，災區仍有失聯者未尋獲、很多家庭成廢墟「這不是刊登救災專輯、塑造形象的時候」！「FATA'AN部落自救會」成員今天更抨擊縣長徐榛蔚，要求到光復鄉召開鄉民大會，質疑「妳除了送電鍋，不用來光復講講重建方向」？

「花蓮縣政府什麼時候開鄉民大會？」災民LISIN今天貼文呼喚徐榛蔚「出來打球」，召開光復鄉民大會。她批評，縣府只會把救災成果只會登在更生日報，「為什麼不來災區親口講，讓大家『感受溫暖』一次」？

鄉民認為，徐榛蔚只有4日部落說明會、18日風神颱風前演習公開現身，「其他時間大家都看不到妳」，除了送電鍋之外，「縣長不用來光復鄉講講看重建方向嗎？什麼時候開鄉民大會」？鄉民說，災後已29天，很多災民至今家徒四壁，家具東西都被沖走「災民什麼都沒有了，只看到縣長在那邊花錢買廣告」！

今天21日是馬太鞍溪堰塞湖潰流第29天，中央災害應變中心前進協調所季連成將軍天天在光復開記者會，縣長徐榛蔚卻從來不出席，都由處長出面「擋子彈」，今天記者會首次宣布「暫停一次」，但前進協調所也預計未來兩天內會在光復鄉退場，轉型「重建復原」，協調會下設9大任務分組進駐行政院東部聯合服務中心7樓。

張峻昨發文批評，光復鄉災區至今仍有5失聯者尚未尋獲，許多家庭還在廢墟與泥濘中努力清理，「這不是慶功的時刻，更不是刊登專輯、塑造形象的時候」。張峻批，身為花蓮縣議會議長兼光復鄉受災戶，看到縣府急著大張旗鼓買全版廣告，替自己粉飾太平，心情非常沉重，要求地方政府應把全部的心力放在搜救、復原與補助！

堰塞湖的大洪水把一樓的家具物品都損害了，光復街上很多人家都是家徒四壁，鐵門也沒了，災民直接在沒有門的一樓客廳搭帳篷睡覺兼守門。（記者花孟璟攝）

光復鄉災民LISIN呼喚縣長徐榛蔚，什麼時候到光復開鄉民大會？縣府會在報紙登廣告，為什麼不親口來跟民眾說說看。（記者花孟璟攝）

花蓮縣議會議長張峻發災民慰問金，從早跑到晚，臉上明顯疲累，呼籲縣府不要再用廣告替自己粉飾太平。（記者花孟璟攝）

中央主導日前主導風神颱風緊急疏散演練，多日不見的徐榛蔚（中）終於現身，與總協調官季連成（左三）一起視察。（花蓮縣府提供）

更生報三版全版「馬太鞍堰塞湖釀災專輯」，後面一句（花蓮縣政府廣告）露餡。（張峻提供）

