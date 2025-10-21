為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    今年一期作水稻收入保險共1.1萬名農民獲理賠 金額達1.3億

    2025/10/21 11:14 記者楊媛婷／台北報導
    今年一期作水稻收入保險理賠金額達1.3億元。（資料照）

    今年一期作水稻收入保險理賠金額達1.3億元。（資料照）

    農業部於2022年起推動水稻收入保險，農業部農金署今（21日）表示，今年第一期作部分地區受到寒害影響導致減產，統計有1.1萬名稻農獲得出險理賠，理賠金額達1.3億元。

    國內推動的水稻收入保險分為基本型與加強型，其中基本型保費由農業部全額補助，並且農民只要填繳申報種稻書就完成投保，理賠金額與稻米現金救助一致，當各鄉鎮市區平均產量減少超過2成就啟動理賠，入帳天數更快，農金署表示，今年第一期作基本型理賠金額達0.8億元。

    農金署進一步指出，「加強型」水稻收入保險為一期作產量減少超過5%，二期作產量減少超過1成時就啟動理賠，隨農業部推動一集二轉三加三後，今年起也開放繳公糧者投保，保費由農業部補助一半，地方政府也會加碼提供補助，部分區域農民最低只要繳交1成保費，今年一期作加強型水稻收入保險理賠金額約0.5億元。

    農業部表示，自2022年水稻收入保險開辦後，累積有13.7萬位農民獲賠約25.4億元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播