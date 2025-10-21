今年一期作水稻收入保險共1.1萬名農民獲理賠 金額達1.3億

今年一期作水稻收入保險理賠金額達1.3億元。（資料照）

農業部於2022年起推動水稻收入保險，農業部農金署今（21日）表示，今年第一期作部分地區受到寒害影響導致減產，統計有1.1萬名稻農獲得出險理賠，理賠金額達1.3億元。

國內推動的水稻收入保險分為基本型與加強型，其中基本型保費由農業部全額補助，並且農民只要填繳申報種稻書就完成投保，理賠金額與稻米現金救助一致，當各鄉鎮市區平均產量減少超過2成就啟動理賠，入帳天數更快，農金署表示，今年第一期作基本型理賠金額達0.8億元。

農金署進一步指出，「加強型」水稻收入保險為一期作產量減少超過5%，二期作產量減少超過1成時就啟動理賠，隨農業部推動一集二轉三加三後，今年起也開放繳公糧者投保，保費由農業部補助一半，地方政府也會加碼提供補助，部分區域農民最低只要繳交1成保費，今年一期作加強型水稻收入保險理賠金額約0.5億元。

農業部表示，自2022年水稻收入保險開辦後，累積有13.7萬位農民獲賠約25.4億元。

