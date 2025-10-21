為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    阿里山精品咖啡在大阪現沖 杯測媒合會日本買家驚艷

    2025/10/21 10:37 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣政府與咖啡莊園業者在日本大阪舉辦杯測會。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣政府與咖啡莊園業者在日本大阪舉辦杯測會。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣政府行銷阿里山精品咖啡，帶領咖啡莊園業者到日本交流，昨9家咖啡莊園在大阪Arc'teryx永久性咖啡館「BETA CAFÉ」舉辦「啡嚐嘉義・專業杯測暨媒合會」，邀集日本國際買家及咖啡業者交流，展現阿里山咖啡特色、不同的風味與層次，令現場的專業買家驚艷不已。

    嘉義縣長翁章梁昨與9家咖啡莊園在大阪進行杯測暨媒合會，為擴大杯測媒合會效益，縣府與大阪咖啡商工組合及TAKAMURA COFFEE ROASTERS 合作，強化商業媒合成效。

    嘉義縣晉揚欣金用心咖啡莊園、鄒築園、聯合成青葉咖啡莊園、阿亮自然農場、優遊吧斯瑪翡咖啡莊園、豆御香藝伎莊園、一品咖啡莊園、柏香茗茶咖啡莊園及珍5吉咖啡莊園9間優質咖啡莊園，杯測3種不同處理法共26款咖啡豆；買家田辺先生說，第一次品嚐台灣咖啡，香味與品種喝起來等級非常好，未來想親自到台灣訪問莊園。

    縣府農業處表示，專業杯測媒合會有效讓日本咖啡業者了解嘉義精品咖啡品質優勢，拓展咖啡生豆外銷商機，期待藉由業界專業交流，能建立長期合作的夥伴關係，為嘉義精品咖啡邁向國際舞台奠定基礎。

    翁章梁說，杯測媒合會吸引20幾家生豆進口商及咖啡業者到場，從聞乾香、濕香到品味，讓大阪、京都的朋友品嚐，可直接下訂單購買生豆，拓展國際市場。

    阿里山精品咖啡獲得好評。（嘉義縣政府提供）

    阿里山精品咖啡獲得好評。（嘉義縣政府提供）

    日本買家品嚐阿里山精品咖啡。（嘉義縣政府提供）

    日本買家品嚐阿里山精品咖啡。（嘉義縣政府提供）

