東管處推動「親近海洋」 赴花東6國中教水域安全

東管處在花蓮、台東近海校園推動海洋教育及水域安全。（東管處提供）

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處（以下簡稱東管處）自今年9月起推動「親近海洋基礎課程」，走進花蓮與台東地區6所國中——豐濱、新港、長濱、泰源、都蘭及綠島國中，為學生帶來兼具理論與實作的水域安全教學，期望從校園扎根，為安全親水與永續海洋奠定基礎。

本次課程延續113年活動期間獲得學生熱烈迴響的經驗，特別設計為實體理論教學，並搭配網頁查詢實際操作練習，帶領學生查詢天氣、潮汐、風浪等水域資訊，學習辨識環境風險。同時在講師示範與影片輔助下，習得自救知識與技巧，如仰漂、呼吸調控及緊急應變程序等，提升在面對突發情況下的應對能力。

除水域安全知識外，課程亦納入海洋永續議題，介紹海廢來源與環境的衝擊，並鼓勵學生從日常生活中實踐減塑行動，如自備環保容器。同時也帶領學生認識海廢再生的可能性，增進對資源循環與環境保護的認知。

課程由東管處合作的合格講師團隊授課。東管處表示，未來將持續推動以海洋教育為核心的課程，結合環境意識與安全知識，培養在地學子正確的親海態度與責任感，共同營造安全、友善且永續的海洋環境。

