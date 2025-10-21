樂天桃園棒球場導入循環杯 球迷減用46座101一次性飲料杯

樂天桃園棒球場導入循環杯制度，進場球迷累積使用15萬杯。（環保局提供）

桃市府環保局與樂天桃猿球團，2023年起在樂天桃園棒球場導入循環杯制度，取代一次性飲料杯，環保局表示，截至今年9月球迷累計使用循環杯達15萬杯，季後賽、總冠軍戰也成了應「猿」新風景。

環保局表示，棒球是台灣最受歡迎的運動之一，職棒賽事動輒吸引上萬名球迷入場觀賽，連帶飲料消費量十分龐大，也衍生大量一次性杯子，2023年起與樂天球團合作推動循環杯制度，打造全台首座兼具環保與運動的永續球場，截至今年9月已配合167場賽事，進場球迷累積使用循環杯達15萬杯，堆疊高度超過2萬3000公尺，相當於減少使用46座台北101大樓的一次性飲料杯。

海岸及資源循環工程處表示，循環杯制度採「借用、使用、歸還、清洗、再利用」模式運作，清洗流程由通過衛生認證的專業廠商執行，包含分類篩選、動態浸洗、高溫殺菌、風刀乾燥及品質檢驗，並定期送交SGS檢驗，確保使用安全衛生無虞，讓民眾能安心使用，目前也導入RFID識別技術，將循環杯從出貨、使用、回收到清洗配送，進行數據化管理，有助於即時掌握杯具流通數量，提升整體再利用率。

