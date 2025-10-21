強風肆虐澎湖風聲擾人清眠 海運中斷物資供應緊張

澎湖強風導致路樹傾倒，白沙消防分隊徹夜清理。（澎湖縣政府消防局提供）

東北季風與風神「共伴效應」持續發威，澎湖氣象站凌晨連發2起強風特報，呼嘯風聲擾人清眠；白沙後寮路樹不堪強風肆虐，攔腰折斷2棵，影響往來交通，白沙消防分隊徹夜派員清理，維持交通順暢；由於藍色公路遭強風中斷，澎湖物資供應出現緊張，空運交通更是一票難求。

澎湖氣象站今（21）日0時9分18秒連發2起強風特報，湖西鄉平均風速觀測達6級風以上標準，西嶼鄉瞬間風速觀測達8級風以上標準。較大風速氣象站與達標觀測值排序（單位:公尺/秒），西嶼氣象站（西嶼鄉） : 27.4、湖西氣象站（湖西鄉） : 26.7、七美氣象站（七美鄉） : 23.3。一夜強風呼嘯，讓民眾無法安心入眠。

由於陸地刮起強風，連傳2起路樹傾倒，20日深夜11時48分白沙後寮村三十人公廟前、21日清晨6時2分白沙鄉後寮村白沙分局附近，分別傳出陸樹遭強風攔腰折斷，因影響道路交通，白沙消防分隊徹夜出動清理，維持來往交通順暢及人車安全。

受到風力影響，澎湖藍色公路中斷，南海之星今日停航，望安之星南方四島航線、新揚花嶼航線20-22日停航，澎湖本島物資供應已短缺緊張，南海有人居住離島也受到影響，只能期望航班盡速恢復正常。至於空運部分，雖然未受風力影響，維持正常起降，但澎湖10月秋冬淡季空運一票難求，情況仍持續。

澎湖機場10月以來班班客滿，一票難求。（記者劉禹慶攝）

