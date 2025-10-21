為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    烏山頭水庫遭控被光電板污染 工程行業者曝太陽能板純水清洗畫面

    2025/10/21 14:27 即時新聞／綜合報導
    「耀興工程行-太陽能板清洗」發布一段使用純清水清洗太陽能板的影片，嘆說「看看新聞就自以為是專家的一堆」。（圖擷自「azm_213」Threads授權使用，本報合成）

    「耀興工程行-太陽能板清洗」發布一段使用純清水清洗太陽能板的影片，嘆說「看看新聞就自以為是專家的一堆」。（圖擷自「azm_213」Threads授權使用，本報合成）

    部分人士稱烏山頭水面上光電板是用清潔劑清洗，水質被光電板污染並影響農作物安全，農業部農田水利署嚴正澄清表示烏山頭水庫灌溉用水水質根本是各水庫中的前段班，籲停止造謠傷害農民。對此，「耀興工程行-太陽能板清洗」發布一段使用純清水清洗太陽能板的影片，嘆說「看看新聞就自以為是專家的一堆」。

    「耀興工程行-太陽能板清洗」昨於Threads發文並附上一段影片，「太陽能純水洗是什麼困難的事情嗎，看看新聞就自以為是專家的一堆」。

    影片可見，專業人員使用純水清洗太陽能板時，板上許多灰塵刷掉，太陽能板變得相當乾淨。

    許多網友看到PO文後紛紛留言表達不同看法，有網友說「真的一堆北七，一堆在那題汽車美容用藥水洗，重點太陽能板表面是玻璃，用水加布就能把會造成陰影的東西全部軟化後拉起來洗掉了......不懂天天用藥水洗玻璃的，是真的出來搞笑的」、「我之前在新竹科學園區，完工要洗外牆，如果要用清潔劑，要填一堆表格，而且那邊水溝都有偵測，酸鹼有變化就有人來了，後來就改純水洗了」。

    在 Threads 查看

    相關新聞請見︰

    烏山頭水庫水質合格 農水署籲勿用謠言傷害農民

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播