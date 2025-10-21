為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    年輕正妹開民宿獲肯定 「熙熙」笑：想讓大家知道澎湖有多棒！

    2025/10/21 10:17 記者王藝菘／澎湖報導
    民宿環境溫馨明亮，裝潢細節充滿巧思，展現主理人對旅宿氛圍的用心。（記者王藝菘攝）

    民宿環境溫馨明亮，裝潢細節充滿巧思，展現主理人對旅宿氛圍的用心。（記者王藝菘攝）

    年僅25歲的澎湖馬公民宿老闆娘「熙熙」（本名李晨熙）外型亮眼，身兼模特兒、直播主，曾演出廣告、電影及MV，用心經營民宿獲得旅客一致好評，今年榮獲交通部觀光署「好客民宿」標章肯定，成為當地年輕人創業的亮眼代表，也展現新世代女性的活力與熱情。

    「因為喜歡，所以分享。」熙熙笑著說，經營民宿的理念其實很單純，並非為了推銷或買賣，而是真心希望每位旅客都能喜歡上澎湖。她表示，開民宿的契機，讓她也能為朋友們打造一個團聚、放鬆的空間。「我喜歡這裡的流星、廣闊的天空和清澈湛藍的大海，說實現夢想太遠大了啦，我只是想讓大家知道，世界上還有這麼棒的地方。」

    民宿每一件設備與裝飾都經過熙熙親自挑選，從房間布置到服務細節都充滿溫度。她也樂於花時間與房客聊天，分享連在地人都愛去、與網路介紹不同的「私房景點」，讓旅客能體驗最真實的澎湖風情。

    除了經營民宿，熙熙同時身兼模特兒、主持人與直播主，並曾參與廣告、電影及MV拍攝，展現多才多藝的一面。她經常透過社群媒體分享旅遊探店、穿搭及日常生活照，陽光自信的形象吸引大批粉絲追隨。熙熙笑說，希望藉由自己的分享，讓更多人感受到澎湖的美與溫度。

    民宿環境溫馨明亮，裝潢細節充滿巧思，展現主理人對旅宿氛圍的用心。（記者王藝菘攝）

    民宿環境溫馨明亮，裝潢細節充滿巧思，展現主理人對旅宿氛圍的用心。（記者王藝菘攝）

    民宿環境溫馨明亮，裝潢細節充滿巧思，展現主理人對旅宿氛圍的用心。（記者王藝菘攝）

    民宿環境溫馨明亮，裝潢細節充滿巧思，展現主理人對旅宿氛圍的用心。（記者王藝菘攝）

    夕陽下的澎湖街景浪漫迷人，民宿戶外休憩區成為旅人欣賞天色變幻的好所在。（記者王藝菘攝）

    夕陽下的澎湖街景浪漫迷人，民宿戶外休憩區成為旅人欣賞天色變幻的好所在。（記者王藝菘攝）

    民宿環境溫馨明亮，裝潢細節充滿巧思，展現主理人對旅宿氛圍的用心。（記者王藝菘攝）

    民宿環境溫馨明亮，裝潢細節充滿巧思，展現主理人對旅宿氛圍的用心。（記者王藝菘攝）

    澎湖海邊景致壯麗，金色沙灘與湛藍海水吸引旅客駐足。（記者王藝菘攝）

    澎湖海邊景致壯麗，金色沙灘與湛藍海水吸引旅客駐足。（記者王藝菘攝）

    澎湖海邊景致壯麗，金色沙灘與湛藍海水吸引旅客駐足。（記者王藝菘攝）

    澎湖海邊景致壯麗，金色沙灘與湛藍海水吸引旅客駐足。（記者王藝菘攝）

    澎湖海邊景致壯麗，金色沙灘與湛藍海水吸引旅客駐足。（記者王藝菘攝）

    澎湖海邊景致壯麗，金色沙灘與湛藍海水吸引旅客駐足。（記者王藝菘攝）

    熙熙經營民宿的理念其實很單純，並非為了推銷或買賣，而是真心希望每位旅客都能喜歡上澎湖（記者王藝菘攝）

    熙熙經營民宿的理念其實很單純，並非為了推銷或買賣，而是真心希望每位旅客都能喜歡上澎湖（記者王藝菘攝）

    熙熙經常透過社群媒體分享旅遊探店、穿搭及日常生活照，陽光自信的形象吸引大批粉絲追隨。（記者王藝菘攝）

    熙熙經常透過社群媒體分享旅遊探店、穿搭及日常生活照，陽光自信的形象吸引大批粉絲追隨。（記者王藝菘攝）

    熙熙經常透過社群媒體分享旅遊探店、穿搭及日常生活照，陽光自信的形象吸引大批粉絲追隨。（記者王藝菘攝）

    熙熙經常透過社群媒體分享旅遊探店、穿搭及日常生活照，陽光自信的形象吸引大批粉絲追隨。（記者王藝菘攝）

    真心希望每位旅客都能喜歡上澎湖。她表示，開民宿的契機，讓她也能為朋友們打造一個團聚、放鬆的空間。「我喜歡這裡的流星、廣闊的天空和清澈湛藍的大海。（記者王藝菘攝）

    真心希望每位旅客都能喜歡上澎湖。她表示，開民宿的契機，讓她也能為朋友們打造一個團聚、放鬆的空間。「我喜歡這裡的流星、廣闊的天空和清澈湛藍的大海。（記者王藝菘攝）

