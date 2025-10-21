為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台積電落腳高雄的影響 行政區距離遠近差很大

    2025/10/21 10:26 記者洪定宏／高雄報導
    鄰近台積電的仁武區、楠梓區、橋頭區扶老比低。（取自高雄市政府市政統計通報）

    高雄市政府今年9月公布市政統計通報，落腳楠梓區的台積電吸引人口遷入，並擴及鄰近的仁武區及橋頭區，這三區去年底的「扶老比」分別僅22.3%、20.8%、28%，距離台積電較遠的田寮區、甲仙區、杉林區，不僅人口減少，扶老比更分別高達51.3%、41.3%、42.5% ，社會負擔較為嚴峻，成為社會照護高度需求的區域。

    高市府市政統計通報資料顯示，扶老比是指每100個工作年齡人口（15歲至64歲人口）所需扶養的老年人口數（65歲以上人口），同時觀察2024年底較2020年底，人口成長率及2024年底扶老比2項指標，部分行政區存在扶老比偏高與人口負成長雙重挑戰。

    其中田寮區不僅人口負成長9%且扶老比達51.3%，負擔最為沉重，其他負擔沉重行政區包含甲仙區人口負成長7.9%且扶老比41.3%、杉林區人口負成長7.2%且扶老比42.5%，凸顯當地人口減少且年齡結構快速老化，為社會照護壓力高度需求區域。

    相對地，2024年底較2020年底，橋頭區增加3716人，人口成長9.5%且扶老比28%；仁武區增加7063人，人口成長7.7%且扶老比20.8%；楠梓區增加4978人，人口成長2.6%且扶老比22.3%，這三區扶老負擔較輕，反映過去5年高雄產業轉型政策，引進台積電等高科技產業進駐，形成區域交通便利性提升、新興住宅開發及就業機會增加等多重吸引人口效果。

    圖
    圖
