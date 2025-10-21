高雄親子遊樂園門口路況糟 道工處：列最優先計畫

台鐵高雄機廠改建的高雄親子遊樂園預定明年第二季完工。（工務局提供）

高市議員黃彥毓今質詢時提到高雄親子遊樂園將完工，但走往樂園門口的二聖路路況卻很糟糕、不友善；道工處長林志東答詢指出已擬妥計畫，等國土署開放申請後，將列最優先提案。

黃彥毓點名位於前鎮的二聖路，是通往全台最大室內全齡遊樂園的主要道路之一，但樂園即將開幕，門口的路卻還沒準備好？路況很糟、人行步道極不友善，電桿、側溝分布在步道上，一般人都不好通過，若是身障朋友會更困難。

林志東說明，二聖路部分路段（西側），國土署已核定1541萬元補助更新，東段調整費用約4千多萬，等國土署開放後申請後，會放在第一個最優先申請案，已請顧問公司擬妥規劃。

由台鐵高雄機廠改造、好稱全台規模最大的高雄親子遊樂園位於鳳山、苓雅及前鎮區交界，占地約1.5萬平方公尺，原為台鐵南部最大客貨車維修廠區，因鐵路地下化及臨港線停駛緣、於2021遷建。

高市府為加速廠區內貨車工廠活化利用，由工務局啟動「高雄親子遊樂園區建置計畫」，規劃免費玩到飽、全齡都可使用的30項設施，搭輕軌就可到，預計明年第二季完工。

