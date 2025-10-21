頭份苗124丙線正興路與3路口不友善行人 將花3800萬改善

頭份124丙線正興路與3路口不友善行人，將施工改善。圖為路樹隆起畫面。（陳光軒提供）

苗栗縣頭份市北橫公路苗124丙線正興路頭份大橋至水源路口路段及新興國小周邊，因人行道發生樹根隆起，導致行人窒礙難行，甚至有市民不慎踢到樹穴摔傷事件。經苗栗縣議員陳光軒邀集會勘後，苗縣府交通工務處向中央爭取獲補助約3300萬、總經費達3800餘萬，將改善人行道，包括移植既有路樹、設置行人庇護島、纜線下地等，目前工程案招標中。

苗縣府交工處表示，改善路口包括苗124丙線及水源路、吉祥路與隆恩路口；其中苗124丙線、水源路路口鄰近新興國小但動線不明、人行道鋪面破損；苗124丙線及吉祥路路口行人與車流未有效區隔；苗124丙線和隆恩路路口車輛轉彎時速快且路幅長達22公尺，皆影響行人安全。工程將擴寬人行道至1.5公里、纜線下地、移植植栽避免破壞人行道、增加行人等待區。

苗縣府交工處也指出，苗124丙線與水源路、隆恩路2個路口將設置中央庇護島以便行人安全通行；苗124丙線及隆恩路路口另將擴大道路角隅以縮小轉彎半徑，降低車輛轉彎速度。

陳光軒接獲反映，指出工程計畫路段人行道上種滿大棵行道樹、電箱、燈桿完全阻礙輪椅族、嬰兒車通過，行人在上行走稍有不慎也可能發生意外。

另外，由於地方反映，原本一度計畫車道改為混合車道，後來因民眾意見將持續保留機車道分流汽、機車。

