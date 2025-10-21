為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「粉紅超跑」12/5起高雄遶境3天 最大亮點四大天后合體賜福

    2025/10/21 09:51 記者陳文嬋／高雄報導
    「粉紅超跑」將自12月5日起高雄遶境3天。（資料照）

    「粉紅超跑」白沙屯媽祖將於12月5至7日南下高雄，5日先攜手紅毛港朝天宮媽祖遶境前鎮區打頭陣，6、7日再攜手岡山壽天宮媽祖、鳳山五甲龍成宮媽祖、旗山天后宮媽祖，四大天后合體上演「高雄三山媽祖會」，遶境賜福地方保平安，盛況可期。

    白沙屯媽祖大前年、去年南下鳳山遶境，與五甲龍成宮媽祖合體遶境，總共創下30萬人潮，二度停駕前鎮區紅毛港朝天宮，造成地方轟動，期待白沙屯媽祖再來，今年特地邀請白沙屯媽祖南下，為地方與漁民消災解厄，保佑大家平安。

    紅毛港朝天宮首辦雙媽會，串聯在地9間宮廟，5日上午10時將於前鎮區漁會大樓，迎接白沙屯媽祖到來，與紅毛港朝天宮媽祖一同遶境前鎮漁港、新舊草衙、佛公等地區，當晚駐駕紅毛港朝天宮，一整晚不關廟門，開放民眾參拜。

    此外，岡山壽天宮今年建廟313週年，首度攜手白沙屯媽祖、鳳山五甲龍成宮、旗山天后宮等，6、7日舉辦「高雄三山媽祖平安賜福遶境」活動，最大亮點正是四大天后合體，四大廟宇陣頭大會合，一連2天遶境賜福地方。

    立委許智傑促成兩場宗教盛會，他表示，他是「媽祖的囝仔」，白沙屯媽祖二度南下高雄吸引逾30萬人潮，今年人潮可望再創高峰，期盼兩場宗教盛會，再度賜福高雄、保境佑民，帶動宗教觀光熱潮。

    「粉紅超跑」12月5日起高雄遶境3天，盛況可期。（資料照）

