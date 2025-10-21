超大豪雨炸台北 這2處最驚人

今日各地仍受到東北季風及「風神」颱風外圍環流雙重影響，仍有雨勢。（資料照）

「風神」颱風外圍環流與東北季風共伴效應，帶來強降雨，台北市災害防救辦公室統計至今（21）晨7時，累積降雨量山區部分最大為士林區擎天崗達724.5毫米；平地部分最大為文山區北政國中達428毫米，未來幾天，市區雨勢將逐漸趨緩。累計接獲117件案件通報，以路樹傾倒44件為大宗。

災防辦根據氣象觀測資料分析表示，20日中午過後，北市的降雨型態由對流系統移入造成的短延時強降雨，慢慢轉變成迎風面山區的持續性降雨，因此20日入夜到今（21）日清晨，除中央氣象署針對陽明山區發布大豪雨特報外，文山、南港與內湖山區時雨量僅約10至20毫米。未來幾天，北市山區仍維持時雨量20至30毫米，市區的雨勢則逐漸趨緩，入夜後時雨量小於10毫米。

災防辦統計至今晨7時，累積降雨量山區部分最大為士林區擎天崗達724.5毫米，平地部分最大為文山區北政國中達428毫米。應變中心累計接獲117件案件通報，其中以路樹傾倒44件為最大宗，已處理113件，尚有4件處理中。

各行政區共疏散撤離24戶、62人。其中南港區疏散撤離1戶2人、士林區疏散撤離12戶25人、文山區疏散撤離7戶24人、內湖區疏散撤離4戶11人。水利處從20日23時起陸續關閉景美溪、基隆河及淡水河沿岸疏散門與越堤坡道，警察局統計執行拖吊作業共計241輛（汽車134輛、機車107輛），剩餘無法拖吊66輛（大型車18輛、汽車46輛、機車2輛）。未移置車輛將依車型處1800至4800元罰鍰，經拖吊的車輛另需繳納移置費及保管費。

