    首頁 > 生活

    蘇澳土石流紅色警戒啟動撤離 喚起「蘇澳1021水災」夢魘

    2025/10/21 09:37 記者江志雄／宜蘭報導
    蘇澳鎮永樂、永春里今天凌晨達土石流紅色警戒，蘇澳災防中心派員逐戶撤離。（蘇澳鎮公所提供）

    受到風神颱風外圍環流及東北季風影響，宜蘭縣蘇澳鎮永樂、永春里，今天（21日）凌晨達到土石流紅色警戒，蘇澳鎮災防中心派員逐戶撤離，地方上的暴雨，喚起15年前梅姬颱風帶給蘇澳百年水患的夢魘。

    根據氣象預報資料，宜蘭縣今天恐有強降雨，全縣停班停課。蘇澳鎮公所凌晨0時50分接獲通報，鎮轄的永樂及永春里已達土石流紅色警戒，凌晨2點，鎮公所災防中心升級為一級開設，3點半派員到2里列冊警戒戶逐戶撤離，截至上午9點已撤離42人。

    暴雨襲擊蘇澳，喚起地方上慘痛回憶，不少人想起2010年10月21日梅姬颱風過境，蘇澳強降雨導致土石流及嚴重淹水，今天是「蘇澳1021水災」15週年。

    當年梅姬颱風沒有登陸台灣，但外圍環流與東北季風共伴效應，蘇澳鎮累積總雨量1180.9毫米，創下蘇澳氣象站最高紀錄，蘇澳部分地區水淹一層樓高，蘇花公路中國籍遊客搭乘的遊覽車被落石擊中落海，有26人死亡，蘇澳白雲寺土石流活埋9人，共造成38人罹難，成了蘇澳史上最慘重的水患災情。

    警方漏夜到居民住家勸離（蘇澳鎮公所提供）

    2010年10月21日梅姬颱風過境，帶給蘇澳慘重災情。（資料照，記者江志雄攝）

    15年前蘇澳1021水患畫面。（資料照，記者江志雄攝）

