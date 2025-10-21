水公司搶修！屏東沿海逾4萬戶今免降壓、停水

林邊水源地是沿海供水管線中繼點。（記者陳彥廷攝）

自來水公司原定今天（21日）要在屏東縣沿海地區搶修管線漏水，因施工影響，從枋寮至東港皆要停水，小琉球、林邊也要降壓供水，影響總戶數多達4萬3468戶，不過，在台水公司屏東區處緊急派員到場查勘及現挖搶修後，今天不用停水了。

台水公司屏東區處18日上午9時接獲佳冬鄉公所通報，指台17線264K+800處發生路面滲水情形，經該處立即派員前往現場查勘，初步研判為600mm PSCP管線漏水。

當時鑒於停水影響範圍較廣，為使用戶有充足時間事先儲水，故該處預定於10月21日凌晨1時起至晚上23時止（共計22小時）辦理緊急停水搶修作業。影響的停水區域從屏東縣枋寮鄉新龍村、枋寮村、隆山村、安樂村、人和村、地利村、天時村、保生村、內寮村、大庄村、東海村、中寮村；佳冬鄉全鄉；東港鎮全鎮；新園鄉興龍村、烏龍村、中洲村、港西村、南龍村、共和村、鹽埔村、五房村，共計 34619戶。

此外，雖有伏流水供應，但屏東林邊鄉及琉球鄉全鄉也原定將進行降壓供水，計8849戶。

不過，經台水公司於昨天10月20日現場探挖後，確認為600mm管線的150mm旁通管線漏水，並立即修復完成，因此取消今天停水作業。

