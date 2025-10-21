為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    水公司搶修！屏東沿海逾4萬戶今免降壓、停水

    2025/10/21 09:32 記者陳彥廷／屏東報導
    林邊水源地是沿海供水管線中繼點。（記者陳彥廷攝）

    林邊水源地是沿海供水管線中繼點。（記者陳彥廷攝）

    自來水公司原定今天（21日）要在屏東縣沿海地區搶修管線漏水，因施工影響，從枋寮至東港皆要停水，小琉球、林邊也要降壓供水，影響總戶數多達4萬3468戶，不過，在台水公司屏東區處緊急派員到場查勘及現挖搶修後，今天不用停水了。

    台水公司屏東區處18日上午9時接獲佳冬鄉公所通報，指台17線264K+800處發生路面滲水情形，經該處立即派員前往現場查勘，初步研判為600mm PSCP管線漏水。

    當時鑒於停水影響範圍較廣，為使用戶有充足時間事先儲水，故該處預定於10月21日凌晨1時起至晚上23時止（共計22小時）辦理緊急停水搶修作業。影響的停水區域從屏東縣枋寮鄉新龍村、枋寮村、隆山村、安樂村、人和村、地利村、天時村、保生村、內寮村、大庄村、東海村、中寮村；佳冬鄉全鄉；東港鎮全鎮；新園鄉興龍村、烏龍村、中洲村、港西村、南龍村、共和村、鹽埔村、五房村，共計 34619戶。

    此外，雖有伏流水供應，但屏東林邊鄉及琉球鄉全鄉也原定將進行降壓供水，計8849戶。

    不過，經台水公司於昨天10月20日現場探挖後，確認為600mm管線的150mm旁通管線漏水，並立即修復完成，因此取消今天停水作業。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播