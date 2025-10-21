同園不同命？公幼教保員被排除身心調適假引發不滿

全國幼教產業工會今（21）日發聲明表示，正式教師和代理教師享有3天無條件的身心調適假，但同園教保員卻無權適用，造成「同園不同命」之不合理現象。（資料照）

公務體系有「身心調適假」，全國幼教產業工會今（21日）發聲明表示，正式教師及代理教師享有3天無條件的身心調適假，但同園教保員卻無權適用，造成「同園不同命」之不合理現象，公幼教保員再度被遺忘、被排除在外，呼籲行政院和教育部勿再忽視公幼教保員的權益。

全幼產理事長許文菁表示，行政院近日宣布，公務體系人員包括正式教師與聘期3個月以上之代理教師，每年可享有3天「身心調適假」，得併入事假、不需提供證明且主管不得拒絕，此舉原為回應公務人員長期面臨的精神壓力與情緒負荷，提供喘息空間，然而同樣在公立幼兒園內擔任教育與照顧工作的「教保員」，卻因適用「勞動基準法」，再次被排除在政策適用範圍之外。

聲明表示，同一個幼兒園卻不同命，幼兒共教卻差別待遇，教保員的工作內容與幼教師幾乎無異，不僅承擔幼兒照顧責任，也投入課程與教學活動，是幼兒園日常運作不可或缺的角色，尤其面對幼兒情緒、突發狀況與家長溝通等高度情緒勞務，教保員的心理壓力完全等同教師，但在制度上，他們卻被歸為勞工身分，無法享有同樣的假別與福利，形成「同園不同命」的現象。

許文菁表示，教保員在公立學校是唯一依勞基法進用的人員，也是公立幼兒園維繫運作的重要正式人力，然而政府每次推出任何新福利時，卻總讓這群弱勢少數被「遺漏」在外，這樣的忽視不僅是制度設計的缺陷，更是對基層教育工作者努力的漠視，身心調適假原是保障教育現場人員心理健康的措施，不應因身分類別而有差別待遇，弱勢少數不該成為制度漏洞的犧牲者。

全國幼教產業工會呼籲，依公教身心調適假辦法及規定，納入公幼教保員，可享有3天「身心調適假」，得併入事假且不扣薪，以保障所有幼教工作者的基本休息權；由教育部國教署統一規範並公告適用對象，避免各縣市機關以「勞基法適用」為由推諉卸責；並檢討公幼人員雙軌聘任制度，從源頭改善「同工不同權」的結構性問題，讓教保員不再成為被犧牲的教育勞動者。

