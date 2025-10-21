最狂道長10年開光逾萬神尊 「祂們」隆重梳妝打扮開趴

府城延陵道壇第4屆神明同樂會登場，逾百尊神明共襄盛舉。（記者王姝琇攝）

府城延陵道壇第4屆神明同樂會登場，第6代道長吳政憲主持祈福清醮，逾百尊神明從全國各地來共襄盛舉，王母娘娘戴上華麗神帽、三太子和濟公耍酷戴墨鏡，還有戴上過去連3年開趴紀念銀牌，或披上金甲拚行頭！

吳政憲表示，爬刀梯（道教晉升道長儀式）10週年時開光超過萬尊的神明，想到有些神明開光後鮮少有再見機會，於是萌發開同樂會的想法，首屆有超過500神尊參與，也打銀牌作紀念品送給祂們；第2、3屆都約隔3年再舉辦，受限場地參加數量最多2、300尊，此次第4屆特別製作5色琉璃天師牌贈與紀念。他也預告，2年後（羊年）機會是最後一次舉辦同樂會。

吳政憲細數開光神像，早年設下每年開光千尊的目標，不但年年達標還突破到每年1500尊，被稱為「台灣開光王」，羊年是他爬刀梯屆滿20週年，屆時預估會超過3、4萬開光尊神。吳政憲說，神明同樂會是「道趴（道教神明開趴）」，祂們無形開趴相信也是既有趣又歡樂，民眾則是特地來看神像，可遇到較少見的神明，像這次就有天蓬元帥、有粧塑翅膀的飛天虎爺、比十圓銅板還小的玉皇二殿下，一向愛耍酷的三太子、濟公都帶著墨鏡來，氣質出眾的王母娘娘華麗神帽讓人驚嘆！

超迷你玉皇二殿下披上金甲出席。（記者王姝琇攝）

王母娘娘戴上華麗的神帽參加同樂會。（記者王姝琇攝）

濟公不改幽默帶著墨鏡耍酷，天蓬元帥也來。（記者王姝琇攝）

