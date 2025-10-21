新北社會局攜手基金會自癒力2.0版沉浸體驗

「幸福大飯店」以飯店旅程為創意核心，將抽象的身心健康化為沉浸式體驗。（記者翁聿煌攝）

新北市社會局推動「晚美人生我做主」政策，與財團法人揚生慈善基金會合作，即日起至23日，在艋舺龍山寺板橋文化廣場大樓舉辦「2025銀齡樂活節－幸福大飯店」，以癒見自己、照顧自己、幸福在己為主題，透過沉浸式策展與工作坊，結合藝術體驗與健康促進，邀請長者與民眾一同探索健康老化與幸福生活的新可能。

社會副局長許秀能表示，新北市高齡人口即將邁入80萬大關，為使長輩能有尊嚴自主的晚美人生，市府持續推動「晚美人生我做主」政策，其中與揚生基金會合辦「幸福大飯店」，有別於傳統的健康課程，強調參與者的感官與心靈投入，每一個活動設計都像是一段寓教於樂的旅程，融合靈性療癒與藝術體驗，讓長者更容易理解、吸收與共鳴，進而將自我照顧的健康概念落實於日常生活中，提升自癒力與幸福感。

揚生基金會執行長許華倚表示，揚生與新北市合作多年，一直以推廣自癒力為核心，陪伴長者在社區中實踐健康老化與幸福生活，「幸福大飯店」以飯店旅程為創意核心，將抽象的身心健康化為具體體驗，現場設計融入大型互動教具，專屬「幸福房卡」，引導參與者在笑聲與感動中，重新認識情緒管理與自我照顧的重要性。

活動中並推廣飲食、運動、生活習慣與人際關係3加1，以提升長者自我療癒的能力，並強調「自我照顧」與「自己做主」的健康理念，參加的民眾可享受一場 120分鐘的身心探索之旅，從中發現身心連結的奧秘，感受幸福的力量。艋舺龍山寺板橋文化廣場大樓位於板橋區文化路二段242號4樓。

新北市社會局推動「晚美人生我做主」政策，與揚生慈善基金會合作舉辦「2025銀齡樂活節」。（記者翁聿煌攝）

