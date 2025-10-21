雙北重機械救災大隊 上千車次助花蓮光復救災

花蓮923洪災後，可以看到災區到處都有插著「平安」小黃旗的「雙北市營建混合物清理業重機械救災大隊」重機具協助清運。（記者王錦義攝）

花蓮923洪災重創光復鄉市區，洪水過後於道路、住屋、學校、溝渠等處處留下大量淤泥跟廢棄物，新北市資源回收商業同業公會組成「雙北市營建混合物清理業重機械救災大隊」，召集擁有救災機具及車輛相關業者到光復，20多天投入上千車次協助運載超過10萬噸，今天宣告完成階段性任務北返。

「愛的力量比災難更強大」，理事長蔡乾坤說，在烈日下清理廢棄物、淤泥，塵土飛揚，且工作數量之多之重，比其原先在廢棄物處理廠、資源回收場，自是加重數倍，不過參與人員仍堅守崗位，每天不知疲倦地清除房屋、學校、住家、道路積聚的厚厚淤泥與廢棄物，並在飛沙滾滾中揮汗完成任務。他與團隊幹部也一再要求工作人員一定要先注意自身工作安全，降低疾病和受傷的風險。

請繼續往下閱讀...

總幹事張簡良國指出，截至昨天，「雙北市營建混合物清理業重機械救災大隊」初估每天參與人數的加總已投入近2000人日次，約1500台日次重型機具，協助清運處理逾10萬公噸淤泥及廢棄物，為災區強大的救災量能。「雙北市營建混合物清理業重機械救災大隊」過去參與過莫拉克風災及不少颱風災後救災及環境復原工作，24年來共累計43次的豐富經驗，大家均是出於一份取之社會、用之社會的善心，也是期望能夠協助政府快速完成救災任務。

新北市資源回收商業同業公會指出，自9月26日起夥伴們立刻放下手邊所有工作，立即快速召集擁有救災機具及車輛相關業者，如山貓卡車組、抓斗車、傾卸式卡車、35噸拖車/大牛、挖土機、小型挖土機卡車組等多元機具，共計百餘輛及操作人員共同前往光復災區全面展開救災。救災大隊並在現場派駐駕駛領班、顧問、行政人員等進行機具及人員調度指揮。

理事長蔡乾坤說，「雙北市營建混合物清理業重機械救災大隊」已成立24年，會員廠商皆是新北市營建廢棄物處理廠、簡易分類場、資源回收場及相關之清除業者，日常作業就是清理民眾家戶及工地產出之裝潢廢棄物、工地廢棄物及土石方，對如何選擇適當、適量機具以快速完成清運處理皆具數十年實務經驗。

花蓮923洪災後，可以看到災區到處都有插著「平安」小黃旗的「雙北市營建混合物清理業重機械救災大隊」重機具協助清運。（新北市資源回收商業同業公會提供）

花蓮923洪災後，可以看到災區到處都有插著「平安」小黃旗的「雙北市營建混合物清理業重機械救災大隊」重機具協助清運。（新北市資源回收商業同業公會提供）

花蓮923洪災後，可以看到災區到處都有插著「平安」小黃旗的「雙北市營建混合物清理業重機械救災大隊」重機具協助清運。（新北市資源回收商業同業公會提供）

花蓮923洪災後，可以看到災區到處都有插著「平安」小黃旗的「雙北市營建混合物清理業重機械救災大隊」重機具協助清運。（新北市資源回收商業同業公會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法