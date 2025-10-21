為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏東市區紅綠燈不連鎖?民眾抱怨交通不便利 警方：依路況自動控管

    2025/10/21 10:22 記者葉永騫／屏東報導
    警號不連鎖讓民眾行車很困擾。（記者葉永騫攝）

    近來有民眾抱怨屏東市中正路等路段紅綠燈不連鎖，綠燈行駛一、二個路口就遇到紅燈，引起網友議論紛紛，有人批評這種做法會讓騎車、開車越來越煩躁，更容易開快、搶快，對交通更不安全。屏東縣交通隊說明，燈號的控管是以區塊來控制，重要的路段更有自動控管系統，會依車流控燈，並不是人為來操控，有問題的路口民眾可以提出反映。

    最近有不少民眾反映屏東市中正路、民生路、中山路等多個路口紅綠燈控管不好，汽車、機車行駛幾個路口就遇到紅燈，讓民眾趕著上下班都抱怨連連，有民眾說，這種走走停停的情況讓人開車、騎車很煩躁，容易行駛的更快或者搶黃燈，反而更容易發生車禍事故，質疑是交通單位故意讓燈號不連鎖，讓車速降低，也讓民眾罵翻了。

    屏東縣交通隊說明，號誌的控管有一定的規範，會先考量主要道路的行駛順暢，接著再依序注意次要道路，因此有些路段的號誌民眾會覺得不連鎖，現在已引進AI系統監控車流情況，視情況調整號誌，如果民眾覺得有那一段不順暢，可以直接向交通隊反映，將派員現場實勘調整。

    屏東市中正路紅綠燈號誌被民眾質疑故意不連鎖，行車開開停停。（記者葉永騫攝）

