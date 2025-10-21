新北動保處成功孵化黑眉錦蛇 11條小蛇重返山林

小蛇開始陸續破蛋。（圖由動保處提供）

10月21日是美國爬蟲日，截至今年8月底，新北市共接獲2390件蛇類通報案件，其中黑眉錦蛇達176件，顯示蛇類與人類生活密切相關。動物保護防疫處長楊淑方表示，今年傳來令人振奮的消息，動保處於6月20日接獲消防隊轉交1籠黑眉錦蛇及蛇蛋，經2個月細心人工孵育，於8月21日成功迎來11條小蛇誕生，並在照養2週後順利野放，這是新北市首次成功孵化黑眉錦蛇蛋，象徵生態保育再邁重要一步。

楊淑方指出，當時由於蛇蛋缺乏繫帶，搬運過程若翻動過多恐導致胚胎死亡，救援人員因此放慢車速、謹慎護送。經檢查，母蛇因過度緊迫造成吻端多處磨傷，恐難以自行孵育。考量環境限制，決定比照先前成功孵化龜殼花與紅斑蛇蛋的經驗，採人工控溫孵化方式。經過2個月照護，15顆蛇蛋中成功孵出11條小蛇。小蛇脫去胎皮、展現活力後，已帶往適合的山區進行野放，重返自然懷抱。

楊淑方表示，爬蟲類如蛇、蜥蜴、龜鱉等，皆是維繫生態系平衡的重要成員。其中多數蛇類以鼠類與昆蟲為食，能有效控制病媒與農害，對農業與公共衛生均有正面助益。黑眉錦蛇為台灣原生大型保育類無毒蛇，性情溫和、以鼠類為主食，是農田的鼠患剋星。然而因體型較大，仍偶有民眾誤認其具危險性而驚慌。

楊淑方呼籲，正確認識爬蟲類、避免誤解，是人蛇共存的第一步。若在野外遇見蛇，應保持冷靜並拉開距離，避免驚擾。蛇類多半不會主動攻擊，僅在受威脅時才會反擊。若發現蛇類進入住宅區，請勿自行捕捉，可撥打動保處24小時通報電話（02-29596353）、1999市民專線或1959動保專線，由專業人員到場處理，保障人蛇安全共存。

脫完胎皮後擇地野放。（圖由動保處提供）

