東北季風影響水氣偏多 氣象粉專：下週迎風面降雨才會減少

天氣風險指出，今天強烈東北季風影響水氣偏多，北部、東北部、東部持續有豪大雨。（資料照）

中央氣象署表示，今天（21日）仍受東北季風及颱風外圍環流共伴效應影響，新竹以北及宜蘭整天都有陣雨，雨勢明顯有局部大雨或豪雨發生的機率，苗栗、花蓮降雨機率也較高，有局部大雨發生的機率，其他地區則為多雲偶陣雨的天氣。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」指出，今天強烈東北季風影響水氣偏多，北部、東北部、東部持續豪大雨；苗栗以北到宜蘭地區白天高溫只有22到24度，濕涼感受明顯。

天氣風險分析師吳聖宇今天上午在臉書貼文中表示，雖然風神颱風位置較為偏西偏南，共伴效應發生的狀況不是特別典型，但是在環境水氣明顯增多配合東北季風交互作用的情況下，迎風面的北部、東北部一帶的累積雨量還是相當可觀，另外東北季風也帶來較涼的空氣，配合降雨的高濕度，今天清晨在北台灣空曠地區頗有涼意。

吳聖宇說，風神颱風今天已逐漸遠離台灣，不過迎風面地區的降雨還是會持續，雖然出現短時強降雨的機會已經大幅降低，但是地形性、長時間穩定累積的雨量還是相當大，預估在大台北、基隆北海岸、宜蘭等地有大豪雨，陽明山區有超大豪雨發生的機會，桃竹山區也有豪雨，北部的桃竹苗平地以及花蓮地區則是有大雨等級的降雨機會。

吳聖宇稱，台東到恆春半島一帶，以及中南部山區則是偶有局部短暫陣雨，中南部平地為多雲到陰天氣，降雨機會較低。溫度方面，今天苗栗以北到宜蘭地區白天高溫只有22到24度，中部及花蓮地區高溫26到28度，南部及台東地區高溫仍有機會來到30到32度左右。今晚到明天清晨在中部以北到東北部，濕濕涼涼的感受還是很明顯。

吳聖宇指出，明（22日）、後（23日）兩天迎風面北部、東北部、東部可能持續會有較長時間的陰雨天氣，大台北地區、北部山區、基隆北海岸、宜蘭等地仍有較大的累積雨量；花蓮也有局部大雨；台東、恆春半島以及中南部山區則是偶有局部短暫陣雨；中南部平地為多雲的天氣。溫度方面，苗栗以北到宜蘭一帶白天高溫仍只有22到25度左右，花蓮的高溫也維持在26到28度，中部地區高溫有可能逐漸回升到28到30度，南部及台東高溫30到32度，夜晚清晨在中部以北、東北部空曠地區仍只有20到22度左右的低溫。

吳聖宇表示，到了週五（24日）、週六（25日）迎風面地區仍持續有降雨，可能會有局部大雨出現；下週日（26日）迎風面降雨才可望進一步減少；下週一（27日）、週二（28日）就會只剩下局部性的短暫陣雨機會。北部、東北部週五、週六白天的溫度有上升趨勢，高溫大概25到27度，下週日到週二高溫又會再降回23到25度。低溫方面變化不大，仍持續維持20到22度左右。中部以南、花東地區則是逐漸會有比較明顯的日夜溫差。

