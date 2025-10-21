為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹縣表揚20名長照英雄 謝秀惠獲頒資深敬業人員獎

    2025/10/21 09:05 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣副縣長陳見賢（左），頒發資深敬業人員獎給謝秀惠（右）。（取自竹縣府官網）

    新竹縣副縣長陳見賢（左），頒發資深敬業人員獎給謝秀惠（右）。（取自竹縣府官網）

    新竹縣今年表揚20名績優長照服務人員，他們涵蓋：長照專業人員、照顧服務員、車輛駕駛、行政人員、送餐志工、活力新人以及資深敬業人員，個個都用專業、耐心以及熱忱，為新竹縣的長者及其家庭提供協助，給長者生活品質提升，也讓家庭照顧者有了寶貴的喘息空間。

    其中獲頒資深敬業人員獎的謝秀惠，從照顧服務員、居服組長一路成長為居家服務督導。出身護理人員的她，先在呼吸照護病房、護理之家累積臨床與照護經驗，接著轉入居服領域。憑藉勤奮與親和力，很快受到案家與主管的雙重肯定，半年就升任居服組組長，肩扛指導新進同仁與傳承照顧技巧的責任。

    她不斷充實自己的照護技術，考取照顧服務員單一級技術士證照，也接受人工氣道管照護、口腔抽痰、臨終照顧等專業訓練，現在也應邀擔任照服員訓練課程講師，把自身累積的經驗轉化為教材分享給更多人。

    服務時她特重跟家屬的溝通與互信，面對癌末個案也展現出高度的同理心與陪伴力；她並主動用創新思維或透過跨專業的合作尋求照護環境的改善，所以得獎實至名歸。

    新竹縣政府長期照顧管理中心表示，縣內目前已有26家居家服務單位、24家日間照顧中心，還有小規模多機能中心3家、家庭托顧3家、包含社區式的交通接送單位共25家、營養餐飲服務單位6家以及家庭照顧者支持性服務據點4家，透過前述多元且整合性的服務據點，形成縣內綿密的社區照顧網絡。

    新竹縣表揚20名長照英雄，謝謝他們為縣內的長者及其家庭的付出。（取自竹縣府官網）

    新竹縣表揚20名長照英雄，謝謝他們為縣內的長者及其家庭的付出。（取自竹縣府官網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播