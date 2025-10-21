竹縣表揚20名長照英雄 謝秀惠獲頒資深敬業人員獎

新竹縣副縣長陳見賢（左），頒發資深敬業人員獎給謝秀惠（右）。（取自竹縣府官網）

新竹縣今年表揚20名績優長照服務人員，他們涵蓋：長照專業人員、照顧服務員、車輛駕駛、行政人員、送餐志工、活力新人以及資深敬業人員，個個都用專業、耐心以及熱忱，為新竹縣的長者及其家庭提供協助，給長者生活品質提升，也讓家庭照顧者有了寶貴的喘息空間。

其中獲頒資深敬業人員獎的謝秀惠，從照顧服務員、居服組長一路成長為居家服務督導。出身護理人員的她，先在呼吸照護病房、護理之家累積臨床與照護經驗，接著轉入居服領域。憑藉勤奮與親和力，很快受到案家與主管的雙重肯定，半年就升任居服組組長，肩扛指導新進同仁與傳承照顧技巧的責任。

請繼續往下閱讀...

她不斷充實自己的照護技術，考取照顧服務員單一級技術士證照，也接受人工氣道管照護、口腔抽痰、臨終照顧等專業訓練，現在也應邀擔任照服員訓練課程講師，把自身累積的經驗轉化為教材分享給更多人。

服務時她特重跟家屬的溝通與互信，面對癌末個案也展現出高度的同理心與陪伴力；她並主動用創新思維或透過跨專業的合作尋求照護環境的改善，所以得獎實至名歸。

新竹縣政府長期照顧管理中心表示，縣內目前已有26家居家服務單位、24家日間照顧中心，還有小規模多機能中心3家、家庭托顧3家、包含社區式的交通接送單位共25家、營養餐飲服務單位6家以及家庭照顧者支持性服務據點4家，透過前述多元且整合性的服務據點，形成縣內綿密的社區照顧網絡。

新竹縣表揚20名長照英雄，謝謝他們為縣內的長者及其家庭的付出。（取自竹縣府官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法