大雨！新北僅少數學校停班課 教育局：若課程異動依公告辦理

新北市今天僅部分山區學校停班課，其餘地區仍正常上班上課，家長冒雨送孩子上學。（記者賴筱桐攝）

受到東北季風與風神颱風共伴效應影響，北部地區有豪大雨發生機率，新北市今天僅部分山區學校停班課，其餘地區正常上班上課，今天上午許多家長冒雨帶孩子上課，正值雨勢強勁，孩子雖然穿雨衣、撐雨傘，雙腳仍被雨水浸濕。教育局表示，請家長與學生密切留意最新公告，若有課程或交通異動，依公告辦理。

新北市政府昨晚宣布，依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，今天（21日）部分山區學校（新店區直潭國小、新店區屈尺國小、烏來區全區中小學及幼兒園）停班課，其餘地區正常上班上課。

教育局也在官方臉書粉專「新北學Bar」發布訊息，受東北季風及風神颱風外圍環流影響，部分地區風雨持續增強，局部地區已出現豪大雨，請家長與學生密切留意教育局和學校的最新公告，以及各地天候與交通變化，若有課程或交通異動，依公告辦理。

新北市新店區龜山國小表示，考量家長沒有停止上班，孩子需要學校照顧，龜山國小今天（21日）維持正常上班上課。家長如果考量交通安全等因素，要幫孩子請假，學校一律無條件准假，也不列入事病假計算。

