為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大家來搞「鬼」！彰化萬聖節鐵道園區3米高南瓜燈景搶先看

    2025/10/21 08:41 記者湯世名／彰化報導
    3米高南瓜燈景搶先看。（圖由市公所提供）

    3米高南瓜燈景搶先看。（圖由市公所提供）

    大家來搞「鬼」！萬聖節即將來臨，彰化市公所將於25日下午2點在彰化後站廣場盛大舉辦「半半與饅頭的魔法列車派對」活動，會場各式各樣的萬聖節造型燈景融入鐵道元素，貫穿彰化後站廣場至台鐵舊宿舍帶狀廊道區域，連日來入夜後大放光明，滿滿的萬聖節氛圍，其中一座3公尺高的南瓜造型售票站燈景更是吸睛，吸引不少民眾晚間前往朝聖。

    活動當天安排有雜耍特技秀、人入氣球秀、小丑互動默劇、波力見面會等精彩表演，以及大小朋友期待的變裝踩街競賽，此外，還有萬聖節限定的闖關遊戲、鐵道奇航（小火車導覽）、主題市集等精彩活動。

    闖關卡於下午2點起，在後站廣場「服務台」開放索取，完成3個關卡任務，即可於台鐵舊宿舍廣場兌換處領取限定過關禮半半摺疊扇（數量有限，送完為止）。變裝踩街競賽則在下午5點30分開始，隊伍自後站廣場集結出發後，沿著扇步道、小公園、戶羽機關車園區，最後抵達臺鐵舊宿舍廣場評分，等待競賽結果出爐，首獎將可獲得1萬元禮券。報名踩街競賽的朋友們，也能在報到時領取闖關卡，踩街完賽加碼獎勵限定半半化妝包。

    市長林世賢表示，這次萬聖節燈景融入彰化鐵道元素，貫穿彰化後站廣場至臺鐵舊宿舍帶狀廊道區域，蝙蝠、南瓜、精靈、火車、蜘蛛等造型燈景遍布園區，其中一座3公尺高的南瓜造型售票站燈景最為吸睛；展期只到10月底，歡迎民眾共襄盛舉。

    萬聖節造型燈景融入鐵道元素。（圖由市公所提供）

    萬聖節造型燈景融入鐵道元素。（圖由市公所提供）

    萬聖節蝙蝠造型燈景。（圖由市公所提供）

    萬聖節蝙蝠造型燈景。（圖由市公所提供）

    萬聖節造型燈景入夜後大放光明。（圖由市公所提供）

    萬聖節造型燈景入夜後大放光明。（圖由市公所提供）

    萬聖節造型燈景融入鐵道元素。（圖由市公所提供）

    萬聖節造型燈景融入鐵道元素。（圖由市公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播