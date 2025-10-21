大家來搞「鬼」！彰化萬聖節鐵道園區3米高南瓜燈景搶先看

3米高南瓜燈景搶先看。（圖由市公所提供）

大家來搞「鬼」！萬聖節即將來臨，彰化市公所將於25日下午2點在彰化後站廣場盛大舉辦「半半與饅頭的魔法列車派對」活動，會場各式各樣的萬聖節造型燈景融入鐵道元素，貫穿彰化後站廣場至台鐵舊宿舍帶狀廊道區域，連日來入夜後大放光明，滿滿的萬聖節氛圍，其中一座3公尺高的南瓜造型售票站燈景更是吸睛，吸引不少民眾晚間前往朝聖。

活動當天安排有雜耍特技秀、人入氣球秀、小丑互動默劇、波力見面會等精彩表演，以及大小朋友期待的變裝踩街競賽，此外，還有萬聖節限定的闖關遊戲、鐵道奇航（小火車導覽）、主題市集等精彩活動。

闖關卡於下午2點起，在後站廣場「服務台」開放索取，完成3個關卡任務，即可於台鐵舊宿舍廣場兌換處領取限定過關禮半半摺疊扇（數量有限，送完為止）。變裝踩街競賽則在下午5點30分開始，隊伍自後站廣場集結出發後，沿著扇步道、小公園、戶羽機關車園區，最後抵達臺鐵舊宿舍廣場評分，等待競賽結果出爐，首獎將可獲得1萬元禮券。報名踩街競賽的朋友們，也能在報到時領取闖關卡，踩街完賽加碼獎勵限定半半化妝包。

市長林世賢表示，這次萬聖節燈景融入彰化鐵道元素，貫穿彰化後站廣場至臺鐵舊宿舍帶狀廊道區域，蝙蝠、南瓜、精靈、火車、蜘蛛等造型燈景遍布園區，其中一座3公尺高的南瓜造型售票站燈景最為吸睛；展期只到10月底，歡迎民眾共襄盛舉。

萬聖節造型燈景融入鐵道元素。（圖由市公所提供）

萬聖節蝙蝠造型燈景。（圖由市公所提供）

萬聖節造型燈景入夜後大放光明。（圖由市公所提供）

萬聖節造型燈景融入鐵道元素。（圖由市公所提供）

