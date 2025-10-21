宜蘭停班課市區公車停駛 國道客運微調班次

宜蘭縣21日停班課，國道客運微調班次。（記者王峻祺攝）

受「風神」颱風外圍環流及東北季風影響，宜蘭地區恐有強降雨發生，宜蘭縣政府宣布今（21）日全縣停班課1天，一早迄今雨勢未間斷，針對交通運輸部分，市區公車、公路客運全線停駛；國道客運微調班次；鐵路全線正常運行。

國道客運部分，首都客運1570、1571、1572（含全程）路線正常營運，視人潮及風雨狀況調整班次，不過1880路線全天停駛。

請繼續往下閱讀...

葛瑪蘭客運1915、1916、1917路線，於首班起，調整為每20分鐘一班車，於中午12點後視風雨狀況再行公告。

國光客運1877路線上午6點5分、7點5分、8點5分維持行駛，之後班次全日停駛；1878、1879、正常營運，視人潮及風雨狀況調整班次。1880路線全天停駛。1881路線全天停駛。

大都會客運9028路線，尖峰30分一班，離峰1小時一班。全程車蘇澳新店停駛，坪林班次不變。

統聯客運1661及1665路線正常行駛。

市區公車21日全天停駛；公路客運21日全天停駛。

台鐵宜蘭線（八堵-蘇澳）、北迴線（蘇澳新-花蓮）21日全線正常運行。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法