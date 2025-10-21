全台274位機構長者參加運動會 展現生命力

長者進行擲躲避飛盤。（記者張軒哲攝）

「銀髮界奧斯卡」創齡－銀向樂活全國老人福利機構運動會，今年邁入第11屆，以「打破臥病在床的刻板印象」為核心精神，鼓勵長者從運動中重新找回自信與生命動能。昨日在台中國際展覽館隆重登場，來自全台各地的274位機構長者共聚一堂，他們努力克服身體與病痛限制設飛盤與吹箭等，展現「年齡只是個數字」的生命韌性與光輝。

今年活動由衛生福利部社會及家庭署組長李育穎、永信社會福利基金會執行長趙明明、台中市府社會局專委吳文楦、嬌聯公司本部長劉進芳、台灣師大教授姜義村、全國大飯店行政總主廚李坤昌、台灣適應身體活動學會監事葉翰霖、昇陽自行車公司董事長施和鋐、聿程科技技術總監張凱喻等貴賓，一起為長者們加油打氣。

趙明明表示，今年的運動會與往年不同，特別強調運動共融的精神。排球賽以充氣排球賽揭開序幕，讓長者與工作人員共同上場互動，打破年齡的隔閡。

姜義村表示，創齡運動會不僅是一場競賽，更是長者「重新與自己身體對話」的舞台，今年在大會特別導入AR虛擬實境自行車表演賽，模擬南投日月潭環湖路線，讓長者與貴賓輪流騎乘，體驗真實坡度與風景變化。

嘉義濟美仁愛之家社工侯進國說，阿發伯是濟美隊的靈魂人物，自首次參賽以來，連年帶領團隊勇奪金牌，今年他滿懷期待再度出征，來迎接人生百歲榮耀，一場突乎其來的流感，讓他因病離世。但他那份熱忱與堅持，已深深烙印在每位隊員心中，激勵大家努力動起來。

全國老人福利機構運動會，貴賓與參賽選手大合照。（記者張軒哲攝）

