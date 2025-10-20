為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    埔鹽闢蘿蔔田疑過度澆水變「泡菜田」下月糯米節拔蘿蔔活動喊卡

    2025/10/20 23:31 記者陳冠備／彰化報導
    埔鹽鄉長許文萍推測，2分半大的菜頭田，疑因民眾澆水過度，蘿蔔泡水太久，導致團滅。（翻攝許文萍臉書）

    埔鹽鄉長許文萍推測，2分半大的菜頭田，疑因民眾澆水過度，蘿蔔泡水太久，導致團滅。（翻攝許文萍臉書）

    彰化縣埔鹽鄉公所為迎接11月2日登場的「糯米文化藝術節」，特地在廍子村種植約2.5分地的白蘿蔔，準備舉辦親子最愛的「拔蘿蔔同樂會」，讓大家體驗農趣。沒想到才種一個多月，蘿蔔田疑因民眾過度熱情的澆水，成為「泡菜田」，鄉長許文萍在臉書上無奈宣布：「真拍謝，菜頭GG了」，活動取消。

    鄉長許文萍表示，今（20日）巡田時，驚見田溝滿水，蘿蔔葉片枯黃，驚覺「事情大條了」，掘土一看，發現土裡的白蘿蔔泡水過度，不是腐爛就是爆開，有9成蘿蔔幾乎無法食用。她心痛地說，這批蘿蔔原本預計兩週後就能收成，如今全化為烏有。

    許文萍推測，這起「菜頭田團滅事件」，可能是出自鄉親「一片好心」所致。由於近日天氣炎熱，常有熱情民眾關心「葉子太乾了，有沒有澆水？」她懷疑，有人以為公所疏於照顧，於是主動「幫忙」，天天偷澆水，但此舉卻是幫倒忙！因為白蘿蔔種植是合理澆水就好，採收前更應減少水分，結果造成蘿蔔泡水太久、根部腐爛而亡。

    許文萍說，這片蘿蔔田是首次種植，大家都還在學經驗，補種也趕不上節慶，鄉公所正緊急開會研議替代方案。

    白蘿蔔泡水過度，不是腐爛就是爆開，有9成幾乎無法食用。（翻攝許文萍臉書）

    白蘿蔔泡水過度，不是腐爛就是爆開，有9成幾乎無法食用。（翻攝許文萍臉書）

    埔鹽鄉公所種植2.5分地的白蘿蔔，準備舉辦「拔蘿蔔」活動，疑似遭過度澆水，成為「泡菜田」，鄉長許文萍在臉書上無奈宣布：「真拍謝，菜頭GG了」，活動取消。（翻攝許文萍臉書）

    埔鹽鄉公所種植2.5分地的白蘿蔔，準備舉辦「拔蘿蔔」活動，疑似遭過度澆水，成為「泡菜田」，鄉長許文萍在臉書上無奈宣布：「真拍謝，菜頭GG了」，活動取消。（翻攝許文萍臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播