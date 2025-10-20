埔鹽闢蘿蔔田疑過度澆水變「泡菜田」下月糯米節拔蘿蔔活動喊卡

埔鹽鄉長許文萍推測，2分半大的菜頭田，疑因民眾澆水過度，蘿蔔泡水太久，導致團滅。（翻攝許文萍臉書）

彰化縣埔鹽鄉公所為迎接11月2日登場的「糯米文化藝術節」，特地在廍子村種植約2.5分地的白蘿蔔，準備舉辦親子最愛的「拔蘿蔔同樂會」，讓大家體驗農趣。沒想到才種一個多月，蘿蔔田疑因民眾過度熱情的澆水，成為「泡菜田」，鄉長許文萍在臉書上無奈宣布：「真拍謝，菜頭GG了」，活動取消。

鄉長許文萍表示，今（20日）巡田時，驚見田溝滿水，蘿蔔葉片枯黃，驚覺「事情大條了」，掘土一看，發現土裡的白蘿蔔泡水過度，不是腐爛就是爆開，有9成蘿蔔幾乎無法食用。她心痛地說，這批蘿蔔原本預計兩週後就能收成，如今全化為烏有。

許文萍推測，這起「菜頭田團滅事件」，可能是出自鄉親「一片好心」所致。由於近日天氣炎熱，常有熱情民眾關心「葉子太乾了，有沒有澆水？」她懷疑，有人以為公所疏於照顧，於是主動「幫忙」，天天偷澆水，但此舉卻是幫倒忙！因為白蘿蔔種植是合理澆水就好，採收前更應減少水分，結果造成蘿蔔泡水太久、根部腐爛而亡。

許文萍說，這片蘿蔔田是首次種植，大家都還在學經驗，補種也趕不上節慶，鄉公所正緊急開會研議替代方案。

白蘿蔔泡水過度，不是腐爛就是爆開，有9成幾乎無法食用。（翻攝許文萍臉書）

埔鹽鄉公所種植2.5分地的白蘿蔔，準備舉辦「拔蘿蔔」活動，疑似遭過度澆水，成為「泡菜田」，鄉長許文萍在臉書上無奈宣布：「真拍謝，菜頭GG了」，活動取消。（翻攝許文萍臉書）

