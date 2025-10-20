最高海拔幸福巴士開進台中市區 從梨山單趟跑111公里民眾不再望路興嘆

台中最高海拔幸福巴士開進市區單趟跑111公里服務山區民眾。（台中市府提供）

台中最高海拔的「幸福巴士」19日首發增開進市區路線，單趟開111公里進台中市松竹車站，讓山區民眾下山進市區更便捷，單趟雖要花3小時，但解決山區長者或居民就醫須多次轉乘等舟車勞頓之苦，讓民眾直呼下山到市區之路變「近了」。

台中市交通局長葉昭甫指出，梨山地區海拔平均2000公尺，市府考量偏鄉交通不便，以往推出梨山幸福巴士，讓民眾在山區也有便利公共運輸可使用，但服務限於梨山地區，山區民眾若要下山到市府區或就醫，往往要多次換車轉乘，民眾多年來只能忍受舟車勞頓之苦，嘆與市區「距離遙遠」。

葉昭甫指出，經評估規劃後，將台中最高海拔的幸福巴士開進市區，讓梨山居民同享交通平權，經實際行駛距離估計，從梨山到北屯區松竹車站單趟加計彈性里程，約須行駛111.6公里，山上下市區單趟要花3小時10分。

葉昭甫說，目前提供梨山在地居民預約梨山幸福巴士直接往返台中市區，每週2班次，每班次只要2人以上預約，就可以發車，車班還可延駛至松竹車站鄰近醫療院所，直達市區路線規劃自梨山至松竹車站，可串聯台中市區公共運輸系統，包含捷運、台鐵、公車、計程車等都能無縫轉乘，除了可到梨山地區指定地點接送，並於市區延駛至松竹車站5公里內醫療院所，滿足梨山長者或就醫轉診民眾下山之基本民行需求，並以小客車服務來增加舒適性。

交通局指出，在地民眾要搭乘梨山幸福巴士，來回程都可預約，直達市區因路程較遠需部分負擔每人400元。

