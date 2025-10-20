為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    再見！「鬼地方」作者陳思宏返鄉 跟彰化最後一家金石堂告別

    2025/10/20 23:18 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化市光復路金石堂書店最新宣布，將延長營業到明年1月5日。（記者劉曉欣攝）

    旅德作家陳思宏完成「彰化三部曲」，即將受邀到彰化金石堂用小說來告別彰化。（資料照）

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕最浪漫的告別！陪伴彰化人19年青春的彰化市光復路上的金石堂，因租約到期即將結束營業，最新消息是延長到明年1月5日，並宣布11月22日邀請到出身彰化永靖的旅德作家陳思宏來演講，題目就是「在小說裡告別彰化」！

    陳思宏說，當彰化最後一家金石堂宣布熄燈號時，他曾在臉書寫到自己的青春歲月，彰化高中那3年都在「蹲金石堂」讀書，同時幻想有一天，書店會賣他所寫的書。如今，他完成了「彰化三部曲」，也實現年少的願望，沒想到，剛好他要回台灣參加第一屆台灣作家節，金石堂就請他回去，跟彰化最後一家金石堂告別。

    陳思宏表示，他跟彰化金石堂的機緣就是「告別」，他在創作旅程上，以永靖家鄉寫成《鬼地方》，接著以員林為背景寫出《樓上的好人》，然後又以社頭創作《社頭三姊妹》，完成「彰化三部曲」，在這個與家鄉最後一間金石堂的告別時刻，他就用他創作的三部曲，在小說裡來告別彰化，告別他青春最愛去的書店。

