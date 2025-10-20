刺激買氣！桃市忠貞市場機車停車格 預計11月開始免費停

桃園市忠貞市場預計11月開始實施管制時段機車免費停的優惠措施。（記者李容萍攝）

桃園市政府整頓平鎮區忠貞市場租用市六用地闢為臨時簡易市場，攤商自今年3月移往臨時市場營業至今逾半年，雖然新市場環境明亮乾淨，但多數攤商抱怨位置調整後生意大不如前，許多消費者也懷念過去的經營模式。民代建議特定時段開放免費停車，讓民眾願意走進市場內刺激消費。市府經濟發展局今（20）日回應，該處市六用地停車場將提供機車交通管制時段（上午7點至下午1點）免費停車，11月起實施。

議員陳韋曄表示，忠貞市場移往簡易市場營運後，攤商抱怨臨時市場攤位比原來小，因空間不足，無法像過去一樣準備足夠的貨量，營業額因此受影響，且位置調整後，花了很長時間適應新環境，逛市場的動線改變讓客源變得較不穩定，雖然新環境較為現代化乾淨，但生意受到嚴重影響是事實，建議周邊機車停車場應開放時段免費停車，不僅能減少周邊違停亂象，同時提升買氣。

議員舒翠玲也說，忠貞市場攤商生意下滑主要是近年來年輕消費者習慣到大賣場採購，傳統市場要吸引人，環境整頓勢在必行。她提到，市場周邊汽車停車場假日有每小時收費有40元、60元，最高甚至90元比台北信義區還貴，因該塊停車場用地為軍方土地，業者低價承租卻高價向民眾收費不合理，已要求市府行文給軍方提出用地需求，希望取得土地後闢建親子館附設地下停車場並合理收費。

對此，經發局市場科長陳慶仁表示，忠貞市場周邊汽車停車場假日費率是市場供需問題，建議民眾騎乘機車前往市場採購。

