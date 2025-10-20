過馬路會怕！東閔新聖路號誌撞斷3週沒人管 田中人怒：警只會開單

彰化田中鎮東閔路與新聖路口，日前發生小貨車自撞，路燈與交通號誌都被撞斷。（民眾提供）

彰化田中鎮東閔路與新聖路口，3週前因小貨車自撞，導致路燈與交通號誌損毀，至今仍未修復。由於該處車流量大，且鄰近國小與幼兒園，用路人行經無不膽戰心驚，深怕車輛突然衝出，引起地方民怨沸騰。鎮民代表謝自強痛批，這種「無主路口」的亂象比闖紅燈還危險，要求相關單位儘速修復，別讓意外重演。

鎮民蕭先生指出，10月初那起車禍撞斷東閔路北上車道紅綠燈與路燈，如今3週過去，現場仍未修復，甚至肇事小貨車還擱在路旁，嚴重影響視線。他氣憤表示，警方對違停、超速開單很快，但紅綠燈壞掉3個禮拜沒人管，真的很離譜。

謝自強說，自事故發生後，他已多次向相關單位反映，但修復工作卻毫無進展。他強調，該路口往來車輛頻繁，沒有號誌，已導致多起車輛急煞的驚險場面，加上學童上下學必經此地，安全隱患極大。他強烈呼籲主管機關正視問題，盡速修復號誌，還給用路人一個安全的通行環境。

對此，田中警分局表示，事故發生於10月2日凌晨，小貨車因自撞路燈電桿，造成電桿傾倒壓壞號誌桿，警方隨即通知田中公所與縣府交通處處理；目前肇事車輛已由車主移置他處，後續修復作業則由相關單位接手。

彰化田中鎮東閔路與新聖路口的紅綠燈被小貨車撞斷，長達3週未修復，用路人行經無不膽戰心驚。（記者陳冠備攝）

田中警分局表示，目前肇事車輛已由車主移置他處，後續修復作業則由相關單位接手。（警方提供）

