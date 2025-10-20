新北市高中生創業挑戰賽 三重商工、淡水商工奪金拓獎

三重商工參賽團隊研製安全帽烘乾設備，展現跨域創新。（記者黃政嘉攝）

新北市府創辦全國唯一專屬高中生的「New StartUp創業挑戰賽」，總決賽今於新北市府進行，歷時8個月、2階段激戰，10支菁英隊伍脫穎而出，最後由三重商工、淡水商工奪下金拓獎，展現新北青年勇於實踐的創業精神。

三重商工「自動安全帽烘乾系統」團隊整合工科與商科專業，研製安全帽烘乾設備，兼顧安全與便利，展現跨域創新，同時也奪下此屆賽事最佳商機獎，獲獎學生代表許家瑀說，創業提案延續自學長類似主題，並加以改良，烘乾1頂安全帽僅需6分鐘，這次得獎經驗有助應用在往後發展。

淡水商工「微電商與網路社群經營行銷」團隊創立二手服飾品牌，提倡環保時尚與青年創業行動，獲獎學生代表林宸睿說，當初聽老師分享經驗，便決定從賣服飾出發，在網路社群行銷、開賣場，由於了解許多工科男生是穿搭苦手，未來會想教苦手族群穿搭衣服。

擔任評審之一的Good Days好日市集創辦人劉家卉表示，三重商工研發新穎，客源建議可朝企業拓展，頗具商機；淡水商工完整性很高，商品成熟度也佳，且回扣ESG永續趨勢。這次決賽學生經過市集擺攤的實戰經驗，重新檢視創業計畫，這都是每個人成長跟努力的成果，讓這次比賽不僅是作業，更像是創業種子在心中萌芽，希望大家日後在創業過程中，都能發光、成功。

新北市教育局副局長劉明超表示，搭建比賽平台的目的，就是要讓大家發光、發熱，參賽學生從中學習到創業濃縮經驗，核心在培養解決問題能力，同學還沒畢業，就有比別人多的經驗跟想法，有利銜接未來升學或創業。

淡水商工「微電商與網路社群經營行銷」團隊創立二手服飾品牌，提倡環保時尚，獲賽事金拓獎。（記者黃政嘉攝）

