為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北市高中生創業挑戰賽 三重商工、淡水商工奪金拓獎

    2025/10/20 22:59 記者黃政嘉／新北報導
    三重商工參賽團隊研製安全帽烘乾設備，展現跨域創新。（記者黃政嘉攝）

    三重商工參賽團隊研製安全帽烘乾設備，展現跨域創新。（記者黃政嘉攝）

    新北市府創辦全國唯一專屬高中生的「New StartUp創業挑戰賽」，總決賽今於新北市府進行，歷時8個月、2階段激戰，10支菁英隊伍脫穎而出，最後由三重商工、淡水商工奪下金拓獎，展現新北青年勇於實踐的創業精神。

    三重商工「自動安全帽烘乾系統」團隊整合工科與商科專業，研製安全帽烘乾設備，兼顧安全與便利，展現跨域創新，同時也奪下此屆賽事最佳商機獎，獲獎學生代表許家瑀說，創業提案延續自學長類似主題，並加以改良，烘乾1頂安全帽僅需6分鐘，這次得獎經驗有助應用在往後發展。

    淡水商工「微電商與網路社群經營行銷」團隊創立二手服飾品牌，提倡環保時尚與青年創業行動，獲獎學生代表林宸睿說，當初聽老師分享經驗，便決定從賣服飾出發，在網路社群行銷、開賣場，由於了解許多工科男生是穿搭苦手，未來會想教苦手族群穿搭衣服。

    擔任評審之一的Good Days好日市集創辦人劉家卉表示，三重商工研發新穎，客源建議可朝企業拓展，頗具商機；淡水商工完整性很高，商品成熟度也佳，且回扣ESG永續趨勢。這次決賽學生經過市集擺攤的實戰經驗，重新檢視創業計畫，這都是每個人成長跟努力的成果，讓這次比賽不僅是作業，更像是創業種子在心中萌芽，希望大家日後在創業過程中，都能發光、成功。

    新北市教育局副局長劉明超表示，搭建比賽平台的目的，就是要讓大家發光、發熱，參賽學生從中學習到創業濃縮經驗，核心在培養解決問題能力，同學還沒畢業，就有比別人多的經驗跟想法，有利銜接未來升學或創業。

    淡水商工「微電商與網路社群經營行銷」團隊創立二手服飾品牌，提倡環保時尚，獲賽事金拓獎。（記者黃政嘉攝）

    淡水商工「微電商與網路社群經營行銷」團隊創立二手服飾品牌，提倡環保時尚，獲賽事金拓獎。（記者黃政嘉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播