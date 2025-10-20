新北宣布部分山區明停班課 民怨「淡水命不是命」灌爆侯友宜臉書

新北市晚間8時宣布，山區學校新店區直潭國小、新店區屈尺國小、烏來區全區中小學及幼兒園停班課，其餘地區正常上班上課。（新北市府提供）

受到風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，新北市晚間8時宣布，明（21）日部分山區學校包含新店區直潭國小、屈尺國小及烏來區全區中小學和幼兒園停班課，其餘地區正常上班上課。消息一出，逾2千多民眾湧入新北市長侯友宜臉書留言，直言「淡水的命不是命」、「你給我來淡水」、「誒靠海學校也要吧」，更有民眾喊話「10點再給你一次機會」。新北災害應變中心回覆，明日主要是因「預估雨量未達350毫米/24小時」。

侯友宜指出，針對水保署預估未來48小時本市共計11區發布土石流紅黃色警戒（三芝、三峽、汐止、淡水、深坑、新店、瑞芳、烏來、平溪、雙溪、石碇），另預估汐止鵠鵠崙地區有可能達崩塌警戒值，要求確實掌握土石流警戒狀況並及早進行疏散撤離作業，本市目前發布紅色警戒土石流保全戶應撤離20人，皆已完成撤離，黃色警戒應預防性撤離1316人，已完成勸離1253人，剩餘持續聯絡勸離中。

請繼續往下閱讀...

侯友宜指出，新北市晚間6時已成立二級災害應變中心，各單位全力防災、救災，守護市民安全。目前汐止、三芝、雙溪等12區已發布土石流黃色警戒，部分地區啟動預防性撤離，市府團隊全力協助安置，確保居民安全。

侯友宜提醒，明日仍有明顯雨勢，提醒大家出門多預留時間，注意行車與行人安全，非必要避免前往山區與海邊活動。另外，自今（20）日19時起開放大漢溪流域左岸部分水門周邊部分道路紅黃線停車，新北重新堤外道（重新橋下至17號越堤道）於明（21）日0時關閉，將同步進行交通管制。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法