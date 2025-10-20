為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北宣布部分山區明停班課 民怨「淡水命不是命」灌爆侯友宜臉書

    2025/10/20 21:41 記者羅國嘉／新北報導
    新北市晚間8時宣布，山區學校新店區直潭國小、新店區屈尺國小、烏來區全區中小學及幼兒園停班課，其餘地區正常上班上課。（新北市府提供）

    新北市晚間8時宣布，山區學校新店區直潭國小、新店區屈尺國小、烏來區全區中小學及幼兒園停班課，其餘地區正常上班上課。（新北市府提供）

    受到風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，新北市晚間8時宣布，明（21）日部分山區學校包含新店區直潭國小、屈尺國小及烏來區全區中小學和幼兒園停班課，其餘地區正常上班上課。消息一出，逾2千多民眾湧入新北市長侯友宜臉書留言，直言「淡水的命不是命」、「你給我來淡水」、「誒靠海學校也要吧」，更有民眾喊話「10點再給你一次機會」。新北災害應變中心回覆，明日主要是因「預估雨量未達350毫米/24小時」。

    侯友宜指出，針對水保署預估未來48小時本市共計11區發布土石流紅黃色警戒（三芝、三峽、汐止、淡水、深坑、新店、瑞芳、烏來、平溪、雙溪、石碇），另預估汐止鵠鵠崙地區有可能達崩塌警戒值，要求確實掌握土石流警戒狀況並及早進行疏散撤離作業，本市目前發布紅色警戒土石流保全戶應撤離20人，皆已完成撤離，黃色警戒應預防性撤離1316人，已完成勸離1253人，剩餘持續聯絡勸離中。

    侯友宜指出，新北市晚間6時已成立二級災害應變中心，各單位全力防災、救災，守護市民安全。目前汐止、三芝、雙溪等12區已發布土石流黃色警戒，部分地區啟動預防性撤離，市府團隊全力協助安置，確保居民安全。

    侯友宜提醒，明日仍有明顯雨勢，提醒大家出門多預留時間，注意行車與行人安全，非必要避免前往山區與海邊活動。另外，自今（20）日19時起開放大漢溪流域左岸部分水門周邊部分道路紅黃線停車，新北重新堤外道（重新橋下至17號越堤道）於明（21）日0時關閉，將同步進行交通管制。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播