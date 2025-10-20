為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    就是潮！型男刑警現身「潮派卦山」音樂祭 網：這是COSPLAY吧

    2025/10/20 21:40 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化超有型的刑警在潮派卦山音樂祭執勤被拍照，原來是彰化偵查佐陳欽偉。（yoi_hi授權提供）

    彰化超有型的刑警在潮派卦山音樂祭執勤被拍照，原來是彰化偵查佐陳欽偉。（yoi_hi授權提供）

    帥刑警讓全場眼睛都發亮了！有民眾拍下台灣設計展「潮派卦山」音樂祭穿著刑警背心帥哥的照片放在網路分享，引發熱烈討論。彰化警分局證實這名偵查佐是陳欽偉，服務於彰化偵查隊，平日穿搭就很有個人風格，近來蓄留鬍子更有型！

    民眾日前參加在八卦山大佛廣場登場的「潮派卦山」音樂祭，立即啟動帥哥雷達，發現前方竟然有型男，仔細一看穿著刑警背心、戴著墨鏡與鴨舌帽，在人群中非常閃耀，民眾拍下這位刑警的正面照與背面照，並寫下「彰化刑警還滿有型的」，有人留言，這不是COSPLAY嗎？馬上有人說，「這是我學長，真的是刑警」。

    彰化警分局偵查隊長卓志昌表示，這位刑警是該隊的偵查佐陳欽偉，平日工作認真負責，因為身高約175公分，就是個十足的衣架子，平日穿搭很有個人風格，尤其是蓄留鬍子，又把頭髮留到及肩，改了造型，整個人味道都不同了。

    卓志昌說，陳欽偉已婚，也有小孩，平日也愛拍美照，拍起來很有明星風，整個人就是潮！這次因為被捕捉畫面說是有型的刑警，認識他的人都覺得實至名歸。

    有民眾拍下台灣設計展「潮派卦山」音樂祭穿著刑警背心帥哥的照片放在網路分享，引發熱烈討論。（yoi_hi授權提供）

    有民眾拍下台灣設計展「潮派卦山」音樂祭穿著刑警背心帥哥的照片放在網路分享，引發熱烈討論。（yoi_hi授權提供）

    彰化偵查隊偵查佐陳欽偉平日穿搭也很有型，美拍就像是雜誌封面。（陳欽偉提供）

    彰化偵查隊偵查佐陳欽偉平日穿搭也很有型，美拍就像是雜誌封面。（陳欽偉提供）

    彰化偵查隊偵查佐陳欽偉平日穿搭很有一套。（陳欽偉提供）

    彰化偵查隊偵查佐陳欽偉平日穿搭很有一套。（陳欽偉提供）

