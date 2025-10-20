為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    加熱菸含量標示羅生門 國健署認了法規未訂「包裝事前審查」

    2025/10/20 21:47 記者林志怡／台北報導
    菸商的加熱菸包裝疑似出現送審、上市版本不一致情況，引起網友議論，國健署今晚間承認法規並未訂定「包裝事前審查」程序。（歐新社資料照）

    菸商的加熱菸包裝疑似出現送審、上市版本不一致情況，引起網友議論，國健署今晚間承認法規並未訂定「包裝事前審查」程序。（歐新社資料照）

    美商加熱菸品上架首日就因沒有尼古丁含量標示而下架，衛福部更指控菸商送交審查的包裝資料與實際上市版本不同，但有網友貼出疑似審查資料稱當初送交審查的版本與上市版本一致，造成「標示審查羅生門」，國健署一度以「機密」為由「不予回應」，但今日晚間承認，法規並未訂定「包裝事前審查」程序。

    近期美商加熱菸品上架某超商，首日稽查卻發現外包裝僅註明「使用本菸品者，會吸收尼古丁而危害健康」，未標示實際尼古丁含量，同日就遭全數下架，且衛福部主張菸商上架後的包裝版本與當初送審版本不一致，但有網友貼出疑似審核文件內容稱，審查內容與菸商上市版本並無不同，但國健署回應，相關審查文件均屬內部機密，對於網友提供德資訊則「不予評論」。

    國健署於今日晚間再強調，指定菸品是依據健康風險評估審查辦法，要求業者檢附排放物、成癮性物質等資料數據，據以審查，衛福部於今年7月底作成2家業者14品項申請案有條件通過之行政處分，也進一步請業者遵行菸害防制相關法規。

    另國健署指出，今年9月產品上市前提醒業者加熱菸同菸品管制規定須遵行法規，並明確說明尼古丁標示須「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」相關規定辦理。

    然而，對於外界關注的「標示審查羅生門」，國健署承認，目前針對各式菸品，法規並未訂定「包裝事前審查」程序。

    國健署表示，健康風險評估均有要求加熱菸業者提供尼古丁含量等數據，並告知業者上市標示須符合標示尼古丁含量等菸害防制法規定，主管機關則於上市後依法進行查核，確保產品符合相關規定。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

