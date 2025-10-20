北市持續大雨 蔣萬安裁示加強整備應變

台北市長蔣萬安表示，根據最新天氣資料研判，受到風神颱風及東北季風共伴效應的影響，台北市可能發生強降雨。（記者董冠怡攝）

台北市未達停班停課標準，除了陽明山區5校，其餘明天正常上班、上課；市長蔣萬安今晚於災害應變中心聽取大豪雨工作會報並表示，根據最新天氣資料研判，台北市可能發生強降雨，總雨量從20日至22日，市區約400至600毫米、山區800至1100毫米；24小時（今晚8點至明晚8點）雨量預估，市區150至250毫米、山區250至450毫米，裁示各單位加強整備與應變措施。

蔣萬安指出，南港區舊莊里列管邊坡敏感區，寶樹堂累積雨量已達紅色警戒，保全住戶已完成疏散撤離作業，中央也對士林區溪山里、新安里，南港區舊莊里，內湖區大湖里、碧山里、金瑞里，文山區老泉里、指南里、政大里發布土石流黃色警戒，以及災防告警細胞廣播訊息（CBS），通知周遭居民盡速離開，做好避難準備。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安提到，經評估，今晚將持續性降雨，士林、文山區深夜都很有可能達到紅色警戒，轄區災害應變中心需完成保全住戶預防性疏散撤離，以及收容安置作業。另外，淡水河及基隆河沿線疏散門、越堤坡道，下午5點已執行只出不進的管制，晚間9點進行拖吊作業。

目前陽明山區包括湖田國小、陽明山國小、平等國小、溪山國小、雙溪國小明日停班課，他說，後續如果有相關訊息，會請人事處、教育局依作業流程及早評估，並與鄰近的基隆市、新北市、桃園市保持密切聯繫，盡早發布訊息，同時交代局處、公所針對路樹傾倒等災情，加強預置所需人力、車輛、機具、開口合約廠商的能量，以利即時處置，災防辦將持續掌握雨勢，做為各單位應變參考。

