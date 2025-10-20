宜蘭、北花蓮注意！共伴效應雨區東移 雨勢持續至週三

定量降水預報12小時預報圖。（中央氣象署提供）

天氣提醒。（中央氣象署提供）

〔記者林志怡／台北報導〕受輕度颱風「風神」外圍環流與東北季風影響，迎風面的北部地區、宜花未來幾天注意豪大雨，尤其明天雙北、基隆、宜蘭有豪雨以上等級降雨，且週三宜蘭持續有豪雨以上等級降雨發生，且台灣沿海風力偏強，普遍有8至11級強陣風，另台南以北、內陸地區可能有8級強陣風。

中央氣象署預報員李孟軒指出，今日新竹以北、宜蘭有豪大雨出現，累積雨量普遍達到100毫米以上，且台北市鞍部今日累積雨量已接近400毫米，另台北市、新北市24小時累積雨量超過400毫米，達到大豪雨等級。

李孟軒也提到，北部地區、東北部地區持續有明顯降雨，且雨區有移動至宜蘭與北花蓮的趨勢，未來24小時期間，新竹以北可能出現豪雨，24小時累積雨量可達200毫米以上，另新北市、宜蘭縣、台北市山區有大豪雨，24小時累積雨量可達350毫米。

12小時定量降雨預報方面，李孟軒說，今晚至明天清晨北部山區、大台北地區、宜蘭有明顯降雨，北花蓮今晚至明晨期間有50至100毫米累積雨量，且明天白天至後天白天降雨熱區類似，大台北地區、基隆北海岸、宜蘭、北部山區仍是降雨熱區，北花蓮也要特別注意。

另氣象署持續發布陸上強風特報，台灣各地沿海、離島有平均風6級或陣風8級以上，台南以北偏內陸區域、大台北地區可能有陣風8級以上，中部以北沿海，以及離島澎湖與馬祖、綠島、蘭嶼可能有平均風9級、陣風11級以上風力。

李孟軒提醒，台灣沿海普遍有3米以上浪高，北海岸至澎湖以北海域可能有6米以上浪高，整體台灣沿海風浪明顯偏大。

