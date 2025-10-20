百萬名車、88萬現金 台南購物節起跑獎項逾700萬

台南購物節熱鬧起跑，市府祭出豐富的獎項，全力拉抬買氣。（記者吳俊鋒攝）

台南市政府主辦的購物節活動今天正式起跑，統一發票登錄可溯及至7月1日，50元就能參加摸彩，全力刺激在地消費，振興庶民經濟，

壓軸大禮包含上百萬電動汽車與獨得88萬元現金等，還有早鳥抽、加碼抽、每月抽，祭出的獎項總值超過700萬元，以突破去年63億元為目標。

今年台南購物節的特色，就是現金獎升級，11月至明年2月，每個月各抽8萬元，3月壓軸則是88萬元，合計高達120萬元，透過「利誘」，拉抬買氣。

購物節將持續至明年3月1日，市長黃偉哲在今天的啟動儀式中也宣布「早鳥計畫」，2個禮拜後，經濟發展局將先抽出加碼獎，為1部電動機車，鼓勵大家搶先消費、登錄。

黃偉哲說，參加購物節的消費門檻很低，只要50元即可獲得1組抽獎號碼，例如消費1000元，即可獲20組抽獎號碼，買得越多、組數越多，中獎機率越高。

黃偉哲表示，今年的購物節活動，規劃5次抽獎，每個月都有當幸運兒的機會，現金壓軸獎高達88萬元，全場最大獎則為上百萬元的豐田全電動汽車，並設有一系列的實用獎項，以豐富的好禮，讓民眾驚喜不斷。

黃偉哲提到，台南向來以美食聞名，今年再獲英國《Time Out》評選為「亞洲最佳旅行地」，並榮登「亞洲10大街頭美食城市」，吸引全台民眾前來，帶動觀光。

經發局今年也特地將夜市消費納入抽獎範圍，即使未開立發票，取得消費憑證也能登錄，擴大民眾參與。

今天的啟動儀式，藝人楊淨宇現身代言，號召全國民眾到台南享受購物樂趣、將好運抱回家，立委陳亭妃，以及市議員沈震東、李啟維、王宣貿等人出席，一起造勢，歸仁街區繁榮發展協會理事長陳興隆、七甲五街花卉產銷班長黃毅斌等人也專程參加，協助推廣。

今年的購物節活動更結合「一卡通台南市民卡」，推出專屬加碼抽的大獎「按摩椅」，讓鄉親有雙重中獎的機會。

延續去年活動的熱度與口碑，這屆購物節涵蓋夜市、菜市場、地方商圈，以及新化年貨大街等多元場域，讓一般民眾都有機會中獎。

為了方便民眾參與，經發局導入「LINE官方帳號登錄系統」，無需下載APP，即可發票、收據，還有數位行銷登錄券等都可以，且支援多組手機條碼綁定，加上自動對獎功能，打造更友善便利的購物節體驗。

市府歡迎全國民眾到台南旅遊GO購，一起感受活動的熱鬧氣氛，將好運與大獎一併帶回家；更多活動詳情，可上「台南購物節」官方網站查詢。

台南購物節熱鬧登場，市長黃偉哲全力行銷地方特色。（記者吳俊鋒攝）

台南購物節熱鬧登場，市府準備豐富的獎品，刺激消費。（記者吳俊鋒攝）

台南購物節登場，經發局熱鬧造勢，行銷在地特色。（記者吳俊鋒攝）

