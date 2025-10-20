北高雄擬設7處公辦土資場 議員輪番砲轟要求市府另覓他處

近期高雄營建土方清運難題浮上檯面，爭議頻傳。（市府提供）

為解決高雄營建土方之亂，市府擬在北高雄設置7處公辦土資場，今（20）日高雄市議會進行工務部門質詢時，引起議員輪番砲轟，指此舉已引爆地方民怨，要求市府另覓他處。

高市府預計在岡山區竹圍里台糖農地，設置公辦民營土資場，市議員方信淵今天質詢時表達強烈抗議。他說，市府捨棄南高雄的南星計畫區堆置場不用，卻拿北高雄都市計畫區內的農地，堆置有污染疑慮土方，更以分割多場來規避環評及交評，置居民生命健康與交通危險於不顧，要求市府另覓他處。

請繼續往下閱讀...

工務局長楊欽富表示，竹圍土資場是依10月2日議會責成市府盤點全市適合地點而設置，符合都計法2公頃內規定，將種植隔離綠帶阻隔，並檢討車輛動線、粉塵防護、排水管制，讓影響降至最低。

土資場設置點引爆地方民怨，市議員宋立彬也指出，市府因應土石亂象，竟是在北高雄設置多達7處公辦土資場，嚴重衝擊地方交通與鄰近社區環境，估計全市每年產出達2千萬立方土方，需達200甲空地暫置，以後要再搬運一次，簡直是糟蹋百姓，他不同意土石問題推卸給下一任市長解決，暫置措施是最傻的推卸責任方式，要求重新檢討政策。

工務局長楊欽富則說，全市年產出土方約300至400萬立方，暫置場3年後，將移置南星計畫回填，約可容納7至8千萬立方。

市議員邱俊憲也批評公設土資場爭議的資訊不透明、規劃不明確，10月9日辦第一場「公辦土資場」地方說明會，他向工務局索取已公開資料，直到今天中午才拿到；10月19日另一場說明會又直接取消，到底「何時做、收多少量、暫置還是篩選、最後怎麼運走」都沒清楚交代，他要求10月31日前，工務局把彙整「完整書面版本」送議會，包含數量、時程、作業模式、監管機制與預算來源，讓民眾看得到、也讓議會審得了。

對於營建土石去化，邱俊憲建議短期由市府出面，與中央及外縣市協調，爭取既有去化場域支援，避免公共工程全面卡關；中期則應檢討並申請使用政府既有海洋棄置區機制；長期將去化與港灣、機場等重大建設的填海造陸掛鉤，先啟動環評、建立跨局處治理與專案監督，避免「建設時候需要海埔新生地、現在卻是可填海材料暫置，原地繞圈圈」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法