風神颱風雨勢驚人 北市8里列土石流黃色警戒

「風神」颱風外圍環流與東北季風帶來的共伴效應，為台北市帶來驚人降雨，今（20）晚間至明日清晨影響劇烈，市區雨勢達豪雨等級，陣風達7級，台北市大地工程處指出，農業部土石流及大規模崩塌災害緊急應變小組晚間再發布土石流及大規模崩塌警戒預報，提醒鄰近土石流潛勢溪流的民眾儘速離開土石流影響範圍，台北市共有士林（溪山）、文山（老泉、指南、政大）、南港（舊莊里）、內湖（大湖、碧山、金瑞）等8里列入土石流黃色警戒，其中士林（溪山）、內湖（碧山、金瑞）等3里有土石流保全住戶。

大地處指出，農業部「1020豪雨土石流及大規模崩塌警戒預報」於今天中午12:30，透過細胞簡訊提醒細胞簡訊提醒鄰近土石流潛勢溪流的民眾儘速離開土石流影響範圍；晚間18時30分（第3報），台北市被列為黃色警戒的區里為：士林（溪山）、文山（老泉、指南、政大）、南港（舊莊里）、內湖（大湖、碧山、金瑞）等8里。其中士林（溪山）、內湖（碧山、金瑞）等3里有土石流保全住戶，每月皆由區公所更新至中央土石流防災整備系統。

大地處指出，土石流疏散避難細胞簡訊是農業部透過手機基地台統一向全國發布，只要身處訊號覆蓋範圍就會收到通知，收到訊息的第一時間毋須驚慌。土石流警戒是中央根據氣象署天氣資料評估發布，當預測未來的降雨量可能達到警戒值時，會先發布「黃色警戒」並請市府執行預防性的「疏散避難勸告」，當實際測得的雨量達到警戒值時，會再發布「紅色警戒」，由市府執行強制性的「疏散避難撤離」。

大地處土石流防治科科長朱信安建議，收到土石流疏散避難細胞簡訊時，第一時間可以先到「土石流及大規模崩塌防災資訊網」查詢所在位置是否位於土石流潛勢溪流影響範圍，遠離警戒區就能確保安全。

