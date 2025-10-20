打破銀髮框架展現創作活力 新北松年大學靜態成果展登場

新北市松年大學靜態成果展今在新北市府1樓大廳開幕。（新北市府提供）

「114年新北市松年大學靜態成果展」今起在新北市政府1樓大廳登場，以「世代同學、青春不老」為主題，即日起展至10月24日，銀髮學員展出作品多達95件，從書法、國畫、山水畫到禪繞畫、粉彩畫與彩繪文創設計，琳瑯滿目、創意十足。

鶯歌區公所「手繪衣飾青花瓷班」展出服飾配件創作，在陳彩雲老師引導下，學員們以細膩筆觸彩繪衣帽，將傳統青花瓷紋融入現代時尚，宛如獨創品牌的限量設計；另一側的「植物應用美學」與「禪繞畫」作品，分別展現平溪區老人會、新店區下城社區發展協會學員的專注與靜心，從1筆1線到色彩調和，都能感受「學無齡界」的創作熱情。

市府社會局長李美珍表示，這場展覽不只是成果發表，更是1場打破年齡框架的藝術行動，展現「新五老運動」精神，心那無老，人就不老，像來自雙溪區、現年82歲的葉綉春以《花團錦簇》作品參展，畫中牡丹盛開、筆韻飽滿，象徵富貴吉祥與幸福平安，也映照出她對生命的熱愛與自信。

李美珍也說，新北市松年大學自1998年開辦以來，明年將邁入第28年，從最初57班，成長至今已達959班，有3萬多名學員參與，課程涵蓋多元，讓長者在輕鬆氛圍中快樂學習、延緩老化，活出精彩人生；松年大學設有春、秋2季班，每年2月、8月招生，歡迎年滿55歲、設籍新北市的朋友報名參加。

新北市松年大學靜態成果展，展出書法、國畫、山水畫、禪繞畫到彩繪文創設計。（新北市府提供）

新北市松年大學靜態成果展，參展長輩秀出在松年大學完成的服飾設計。（新北市府提供）

