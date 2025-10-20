強風揚塵雲嘉南空品一度「紫爆」 環境部：未來3天仍須留意

東北季風及風神颱風外圍環流影響，雲嘉南地區地表發生揚塵，空氣品質一度紫爆，環境部與地方政府環保局啟動因應，如要求疏濬工區灑水來抑制塵土。（環境部提供）

今（20）日受東北季風及風神颱風外圍環流影響，雲嘉南地區風速增強，導致地表發生揚塵、影響空氣品質，懸浮微粒（PM10）小時濃度值一度高達596微克/立方公尺，達到紫爆。環境部指出，中央聯手地方已展開相關應變，提醒未來3天仍有東北季風，可能持續揚塵，呼籲民眾留意並加強自我防護。

環境部表示，今年因多個颱風影響台灣，導致裸露地增加，而颱風季風的共伴效應，導致今日雲嘉南地區因風強引發揚塵，空氣品質為橘色提醒至紅色警示等級，麥寮測站因風速較強、達約9到10米/秒，懸浮微粒（PM10）小時濃度值曾高達596微克/立方公尺，空氣品質指標（AQI）為278、達紫色警報等級，已啟動細胞廣播機制，發布空品不良警訊到民眾手機提醒。

請繼續往下閱讀...

環境部還說，已通報地方環保局啟動應變措施，如雲林縣環保局已執行揚塵應變措施，加強濁水溪沿岸道路環境清理及洗街，執行濁水溪現地巡查，要求沿岸砂石場及工地落實灑水及裸露地覆蓋，以減少揚塵。

環境部預測，因東北季風將持續影響至24日，未來仍可能有揚塵影響空品，須待25日起季風減緩，空品才逐漸好轉，提醒民眾在空品不佳時期，應盡量減少外出，若要外出建議配戴口罩，並多搭乘大眾運輸工具，持續留意空氣品質變化及加強自我防護措施。

颱風與季風共伴效應，導致雲嘉南地區揚塵影響空氣品質，環境部與地方環保局啟動應變，在裸露地灑水抑制揚塵。（環境部提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法