「台中購物節」倒數4天 議員質疑迄今未見宣傳海報 商家還以為停辦了

台中市議員黃守達（中）質疑「台中購物節」宣傳不力，活動4天後就要登場，竟然都還沒有看到宣傳。（記者蘇孟娟攝）

台中購物節因多年宣傳夾帶台中市長盧秀燕玉照鋪天蓋地宣傳，引起輿論批評，今年台中購物節24日起登場在即，但議員黃守達質疑，今天已是活動開辦前4天，迄今未看到任何宣傳海報，今早官網頁面也只見「coming soon」，連活動起跑日都沒有，近午才更新訊息，中西區不少商家誤以為今年購物節停辦了，活動編逾千萬行銷費，宣傳竟零零落落。

此外，議員江肇國也質疑，台中夏天辦鍋烤節，經發局稱是為刺激鍋烤業淡季消費，但台中購物節選第4季消費最旺季舉辦，只是蹭業者旺季熱度，以讓台中購物節績效好看，要求台中購物節比照鍋烤節選淡季推出，真正刺激消費。

請繼續往下閱讀...

經發局長張峯源指出，海報已製作完成，本週會發放張貼，台中購物節共有4波行銷，會漸進宣傳；至於第4季舉辦根據往年數字，有明確刺激消費。

市議員黃守達、張玉嬿、王立任今在議會質詢批評購物節宣傳落漆，從市場、商圈或夜市攤商，都看不到實體宣傳海報，連購物節臉書專頁到今早還顯示2025購物節「Coming Soon」，活動4天後開跑，很多商家還不知道今年有購物節。

黃守達說，每年大家質疑的是購物節夾帶盧秀燕玉照鋪天蓋地假公濟私做個人宣傳，他個人雖也很反對購物節這種大撒幣活動，但預算既然編列，就應該認真執行。

江肇國另質疑，市府號稱拚台中購物節國際化，找各國大使與盧秀燕一同行銷，結果去年外籍人士到台中消費才2千多人，籲市府不要浪費力氣在遙不可及的國際客，行政院11月將普發1萬，台中市286萬人口就有286億商機，不如設法把商機留在台中，不必好高騖遠找國際消費力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法