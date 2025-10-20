衝了！台灣設計展在彰化達437萬人次 倒數計時送限定小物

買不到的維力炸醬麵，上頭印有「彰化力」，必須參觀田中的設計展才有機會拿到。（記者劉曉欣攝）

買不到的維力炸醬麵，上頭印有「彰化力」，有民眾當作綠色乖乖來使用。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕今年台灣設計展在彰化登場，累計參觀人潮已達437萬人次，打破去年台南420萬人次的紀錄。由於展期只到26日，為了進行最後衝刺，各展區都在使出吸客絕招，鹿港「殿氣現場」完成指定任務就發放限量票券徽章，田中「冠軍行」則是天天都發500包限定款維力炸醬麵。

今年設計展號稱是有史以來的最大規模，總計在彰化市、鹿港鎮、田中鎮、田尾鄉等4鄉鎮規劃展館，雖然彰化縣是首次舉辦，但參觀人次已超越去年。不過，為了挑戰自我，衝出更高的參觀人潮，面對今天起的天氣陰晴不定，各展館為了創造話題，紛紛推出限定小物，盼望能利用光復連假再創人氣。

鹿港亞太渡假村的「殿氣現場」，將送出曾做過金馬獎、金曲獎、金鐘獎主視覺設計的三金設計師方序中，獨家設計的限量票券徽章，只要在「入口處」拿起手拿牌拍下合照，上傳個人社群並標注，在觀展後在「出口處」掃描 QRcode填寫問卷並出示「打卡上傳畫面」，每人就可兌換限量徽章 1 枚，徽章共兩款，採隨機發放，平日限量150 枚，週五到週日限量200枚。

而位於田中鎮的彰化國際展覽館的「冠軍行」，則是每日送出500包印有「彰化力」的限定款維力炸醬麵，也成為許多民眾蒐集的重點，當作彰化版的綠色乖乖。

彰化國際展覽館「冠軍行」見證彰化產業的實力。（記者劉曉欣攝）

鹿港「殿氣現場」結合音樂、設計與鹿港工藝的全新體驗。（記者劉曉欣攝）

鹿港「殿氣現場」完成指定任務就發放限量票券徽章。（取自台灣設計展）

