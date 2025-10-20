桃園市「生生喝鮮乳」明年2/23上路 2至12歲、約21萬人週週領1瓶

桃園市「生生喝鮮乳」明年2月23日上路，2至12歲週週可領1瓶，未就讀幼兒園的幼兒也受惠。（記者李容萍攝）

桃園市政府推動「生生喝鮮乳」政策將於明年2月23日上路，每生每週1瓶，不論有無就學，只要設籍桃園市2歲到12歲幼童和學童都可透過數位幼兒卡和學生證領取，幼兒卡年底前透過公所或幼兒園發放，採每週兌換制，若未於當週兌換、則無法累積至下週，此議題今（20）日在桃園市議會定期會教育局工作報告時，引起多位議員關注。

議員謝美英、徐景文認為，生生喝鮮乳採「每週兌換制」，孩子若忘了領取就無法累積；遺失數位學生證的學生、還沒補發該怎麼辦？可以補差價兌換其他品牌或容量乳品？諸多執行時會遇到的狀況，希望教育局事先模擬做好配套，並建議師法日本，將學童喝牛奶的成效數位化。

議員舒翠玲、黃瓊慧、凌濤、林政賢、陳韋曄、張桂綿等人也以日本在1954年推學校午餐加牛奶、加上運動，促成學生身高明顯增長為例，要求市府追蹤學子生長曲線，以科學數據要中央跟進，嘉惠財源不足的縣市，不要一國多制，希望有穩定財源，讓政策延續。

議員許清順、彭俊豪、王珮毓、張曉昀、張肇良也高度認同「生生有鮮乳」政策全年52週、每週1瓶，寒暑假也不中斷，可讓孩童攝取足夠營養，但提醒教育局要幫助本地酪農，透過超商通路更可避免學校行政負擔、解決冷鏈系統問題，同時要考量城鄉差距及各行政區超商密集度問題。

對此，教育局長劉仲成表示，全市目前無學生證的幼兒約7萬4000人，配合本案推動期程，預計今年12月底前完成製卡，就讀幼兒園的幼生由教育局統一製卡後請幼兒園協助發放，未就讀幼兒園的幼生約1萬2000名，則請區公所代為協助發放。

劉仲成說，教育局正進行鮮乳通路採購，預計有7大超商或超市通路（如統一、全家、來來、萊爾富、家樂福、全聯及美廉社等）可來投標加入供應兌領，研擬鮮奶和豆奶各18款，預計以每瓶單價25元，由通路商門市提供平均約200至300毫升品項供兌領，鮮乳品項以具鮮乳標章或CAS或產銷履歷標章的國產鮮乳，及具CAS標章、非基因改造的無糖、低糖豆漿為限。

此外，教育局也已和非山非市或偏鄉學校座談，復興有6校周邊無超商，將統一採購配送至學校發放給學生，另有4所非山非市學校各自採購，由午餐秘書發放，因為都是小校，作業較為單純，不會有冷鏈、乳源不足或增加行政困擾等問題，會持續追蹤滾動檢討。

桃園市「生生喝鮮乳」明年2月23日上路，就讀幼兒園的幼生由教育局統一製卡後，請幼兒園協助發放。（桃市教育局提供）

