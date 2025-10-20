豪雨狂炸！北北基桃宜竹土石流黃色警戒159條 汐止紅色警戒應強制撤離

北台灣雨勢驚人，台北市士林區外雙溪水位激增，其所在位置的溪山里也發布土石流黃色警戒。（記者鹿俊為攝）

受東北季風增強與風神颱風外圍環流影響，北部地區雨勢入夜後持續增強，農業部農村水保署今（20日）晚間發布1020豪雨土石流與大規模崩塌第3報，新北汐止東山里出現土石流與大規模崩塌紅色警戒，農村水保署表示，地方政府應勸告或強制撤離並安置相關區域居民。

台灣北部區域雨勢未歇，農村水保署晚間針對新北市汐止區東山里發布土石流與大規模崩塌紅色警戒，其中土石流黃色警戒從下午的137條增加到159條。

請繼續往下閱讀...

農村水保署表示，土石流黃色警戒主要集中在台北市士林區、文山區、南港區、內湖區，如文山政大里、內湖大湖里、碧山里、金瑞里等；還有新竹縣尖石鄉、宜蘭縣大同鄉、南澳鄉、蘇澳鎮、頭城鎮，桃園復興區，基隆七堵區、暖暖區，新北三芝區、淡水區、三峽區、新店區、烏來區、深坑區、石碇區、雙溪區、瑞芳區、平西區、汐止區等主要靠山的北北基桃宜等區域，共6縣市23鄉鎮市區82村里。

農村水保署也發布2處大規模崩塌黃色警戒，分別分布在桃園復興區華陵里、新竹縣尖石鄉秀巒村。

農村水保署表示，依《災防法》規定，若發布黃色警戒，地方政府應進行疏散避難勸告，若是紅色警戒，應勸告或強制撤離相關區域居民後安置，也指出隨氣象署預測雨量，深夜後宜蘭頭城鎮，基隆市七堵區與暖暖區，台北市士林區、文山區，新北勢三芝區、三峽區、平溪區、石碇區、深坑區、新店區、瑞芳區、雙溪區、新竹縣尖石鄉等14鄉鎮地區可能達紅色警戒發布標準，建請地方政府提早進行預防疏散。

土石流黃色警戒增加至159條，紅色警戒與大規模崩塌各增加1條與1處，都在新北市汐止區。（記者楊媛婷翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法