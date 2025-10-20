為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆豪雨災害準備會議 晚間8點宣布明天是否停班課

    2025/10/20 19:09 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市長謝國樑（左）在1020豪雨災害準備會議召開前受訪，他指出，明天是否停班停課，今晚8點宣布。（記者俞肇福攝）

    基隆市長謝國樑（左）在1020豪雨災害準備會議召開前受訪，他指出，明天是否停班停課，今晚8點宣布。（記者俞肇福攝）

    基隆市政府今天（20日）傍晚召開1020豪雨災害準備會議，基隆市長謝國樑在會議前說，北台灣的基北北桃4市雨量非常大，他希望基隆市災情非常非常的少，至於明天（21日）是否因為豪大雨雨量達標而停止上班上課，除非直轄市有特別需求才提早，否則今天晚上8點就會對外宣布。

    北台灣受到東北季風及風神颱風共伴效應影響，中央氣象署接連發布豪雨特報，提醒東北部地區、基隆北海岸及大台北地區民眾，要注意短延時強降雨，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水。

    農業部已發布土石流黃色警戒，基隆市計有15條，分別位於七堵區的瑪西里、友二里、瑪南里、長安里、泰安里，暖暖區的暖東里、碇內里以及過港里，公所將儘速進行疏散勸告或預防疏散。

    基隆市各區公所隨時注意土石流警戒發布相關信息，針對行動不便、獨居老人、老弱婦孺等，請區公所優先進行撤離或依親，黃色警戒應進行疏散避難勸告。

    謝國樑今主持1020豪雨災害準備會議前說，北北基桃針對這次非常大的雨量，已經在開始作業評估，明天是否停止上班上課，如果有答案會盡快公布。

    謝國樑表示，這次因為雨量非常大，所以把它當做等同颱風的方式來進行防災準備會議，希望基隆的災情愈少愈好。北北基桃宣布是否停班停課的時間，一般來說是晚上8時，除非其他直轄市反映需要提早宣布。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播