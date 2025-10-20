基隆豪雨災害準備會議 晚間8點宣布明天是否停班課

基隆市長謝國樑（左）在1020豪雨災害準備會議召開前受訪，他指出，明天是否停班停課，今晚8點宣布。（記者俞肇福攝）

基隆市政府今天（20日）傍晚召開1020豪雨災害準備會議，基隆市長謝國樑在會議前說，北台灣的基北北桃4市雨量非常大，他希望基隆市災情非常非常的少，至於明天（21日）是否因為豪大雨雨量達標而停止上班上課，除非直轄市有特別需求才提早，否則今天晚上8點就會對外宣布。

北台灣受到東北季風及風神颱風共伴效應影響，中央氣象署接連發布豪雨特報，提醒東北部地區、基隆北海岸及大台北地區民眾，要注意短延時強降雨，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水。

農業部已發布土石流黃色警戒，基隆市計有15條，分別位於七堵區的瑪西里、友二里、瑪南里、長安里、泰安里，暖暖區的暖東里、碇內里以及過港里，公所將儘速進行疏散勸告或預防疏散。

基隆市各區公所隨時注意土石流警戒發布相關信息，針對行動不便、獨居老人、老弱婦孺等，請區公所優先進行撤離或依親，黃色警戒應進行疏散避難勸告。

謝國樑今主持1020豪雨災害準備會議前說，北北基桃針對這次非常大的雨量，已經在開始作業評估，明天是否停止上班上課，如果有答案會盡快公布。

謝國樑表示，這次因為雨量非常大，所以把它當做等同颱風的方式來進行防災準備會議，希望基隆的災情愈少愈好。北北基桃宣布是否停班停課的時間，一般來說是晚上8時，除非其他直轄市反映需要提早宣布。

