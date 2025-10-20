「台中通」逾千優惠店家 同一連鎖飲料店竟佔160家 議員批離譜灌水

台中市議員江肇國（右）批評「台中通」優惠店家數離譜灌水。（記者蘇孟娟攝）

「台中通」下載量逾289萬人次，但市議員江肇國質疑，台中通優惠店家去年1千家，近1年來增加不到200家，優惠店家不到1200家，單一連鎖飲料店竟然佔了160家，共4家連鎖業佔店家3成數字，灌水嚴重離譜，而「台中購物節」引進2萬優惠店家，市府橫向連繫不足，竟無法互通優惠。議員黃守達另質疑台中通發展數位市民卡，未整併敬老愛心卡及交通卡數位化，讓台中通APP徒具轉貼連結的功能。

數位局長林谷隆強調，台中通的優惠店家屬長期提供優惠，跟台中購物節期間限定不同，近日會再簽約優惠店家；因敬老愛心卡服務牽涉單位多，包括計程車、公車、醫院等，目前與社會局已有「好孕專車」合作成功模式，未來繼續研究如何擴展功能。

請繼續往下閱讀...

江肇國指出，台中通去年合作優惠店家1千家，今年迄今逾10個月，新增不到200家，優惠店家數僅1120家，其中單一連鎖飲料店竟多達160家，另有單一連鎖咖啡店60家、單一連鎖電器店53家，光4家連鎖體系的店家就佔了整體優惠店家3成，實際優惠有限，「灌水灌得離譜」。

他指出，「台中購物節」優惠店家多達2萬家，也有連結台中通，市府各單位橫向連繫不足，各自為政，優惠無法互通，以致優惠店家出現2萬比1千多家的落差。

議員黃守達也批評，過去不少議員均要求台中通整合市府多元卡片功能，4年來包括雙十公車市民優惠交通卡、敬老愛心卡等均未能整合，僅整合圖書借閱證功能，以敬老愛心卡為例，去年因污損、毀壞、遺失等補換發卡數就高達1萬6600張，補換發成本高，造成資源浪費，台中通建置了「數位虛擬市民卡」概念，且作為提供市民資訊服務最大通路，充其量只是整合各市政服務連結，存在感薄弱。

台中市議員黃守達（中）要求「台中通」應加強整合市府實體卡功能。（記者蘇孟娟攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法